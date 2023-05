Calciomercato Roma, svolta clamorosa: Tielemans bianconero

Calciomercato Roma, dalla Spagna continuano a sbilanciarsi sul futuro di Tielemans, uno dei nomi su cui i giallorossi hanno da tempo messo gli occhi.

I giorni che porteranno alla finale di Budapest contro il Siviglia saranno vissuti con relativa sospensione in casa Roma. I giallorossi si proiettano a quello che sarà l’appuntamento più importante della stagione con la consapevolezza di essere diventati una squadra con la s maiuscola. Ciò non toglie, però, che l’organico dei capitolini possa essere puntellato con innesti funzionali atti a garantire una crescita importante da un punto di vista tecnico-tattica.

Ecco che il mercato degli svincolati potrebbe rappresentare un’ottima fonte alla quale attingere. Sono diversi, infatti, i calciatori che non hanno trovato l’accordo con i rispettivi club per il rinnovo dei contratti in scadenza quest’estate. I passi concreti mossi dalla Roma per la definizione degli affari N’Dicka ed Aouar si collocano proprio in questo filone. Tuttavia con sempre più insistenza è stato accostato alla Roma anche il profilo di Youri Tielemans, centrocampista belga in forza al Leicester che salvo clamorosi colpi di scena saluterà a fine stagione.

Calciomercato Roma, il guizzo del Newcastle: fari puntati su Tielemans

La Roma ha sondato in maniera esplorativa la situazione per capire eventuali margini di manovra. Lo scenario è ancora in divenire visto che Tielemans ha calamitato l’interesse di diversi club in giro per l’Europa, pronti a darsi battaglia per mettere le mani sul forte centrocampista belga. In passato accostato con forza a Real Madrid e Juventus, Tielemans fa gola e non poco sopratutto in Premier League. Dopo aver irretito in tempi e in modi diversi il Liverpool, per il classe ’97 potrebbe ora farsi avanti il Newcastle.

Secondo quanto riportato da fichajes.net, infatti, i “Magpies” vogliono puntellare il proprio reparto di centrocampo con almeno un innesto di qualità, in grado di imprimere la svolta definitiva ad un reparto a cui manca un metronomo in grado di dettare i ritmi. Chiaramente l’eventuale irruzione del Newcastle potrebbe ribaltare le carte in tavola e rappresentare un ostacolo non da poco per la Roma. Staremo a vedere cosa succederà.