L’accordo non basta: la firma è saltata

L’offerta messa sul tavolo non è bastata per strappare il “sì” del presidente. Lo scenario dopo la doccia fredda.

I prossimi giorni si preannunciano di cruciale importanza per alcuni club di Serie A. La Roma, ad esempio, proverà a vincere l’Europa League così da qualificarsi alla prossima edizione della Champions League mentre lo Spezia ed il Verona (entrambe al terzultimo posto) cercheranno di conquistare la salvezza a discapito del rivale. Un’altra società, dal canto suo, spera di poter guardare di nuovo con fiducia al futuro dopo un presente ricco di problematiche.

Si tratta della Sampdoria, già certa della retrocessione in Serie B dopo le numerose sconfitte rimediate dall’inizio della stagione. La scelta di affidare la panchina a Dejan Stankovic (sbarcato il 6 ottobre nella città della Lanterna al posto dell’esonerato Marco Giampaolo) non ha prodotto i risultati sperati, con i doriani divenuti il fanalino di coda della classifica. Diversi le cause alla base di questa crisi, in primis un complicato passaggio di proprietà che a gennaio non ha consentito di intervenire al fine di potenziare la rosa.

In queste settimane a farsi avanti per rilevare le quote di maggioranza della società è stata la cordata rappresentata da Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi. I contatti tra le parti sono proseguiti in maniera costante nelle scorse ore, al punto da consentire ai soggetti coinvolti di firmare un accordo preliminare che lasciava ben sperare i tifosi doriani. Nella giornata odierna, invece, per loro è arrivata un’autentica doccia gelata che pone di nuovo a rischio il futuro del club.

Proposta rifiutata, il presidente dice no

L’attuale presidente Massimo Ferrero, infatti, a sorpresa ha rifiutato l’offerta messa sul tavolo dalla Gestio Capital e Aser Group. A comunicarlo sono state quest’ultime due società, attraverso un apposito comunicato stampa.

“È fondamentale agire rapidamente poiché ogni giorno di attesa comporta ritardi ed il conseguente pericolo di penalizzazioni a carico del club, anche nell’ottica del prossimo campionato. Gestio Capital ed Aser Group sono però costretti a sottolineare come l’offerta presentata sia stata respinta dalla precedente proprietà. Un no incomprensibile che mette peraltro a repentaglio il futuro immediato della società, che spaventa, ma che non ferma Matteo Manfredi ed Andrea Radrizzani dal perseguire l’obiettivo chiaro e netto di poter dare un brillante futuro alla Sampdoria”. I due imprenditori sono al momento al lavoro per definire le prossime strategie, la rosa della stagione 2023/24 ed il nome del prossimo allenatore. La strada che porta verso il passaggio di consegne, però, è tutta in salita.