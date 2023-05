Mourinho allo scoperto: " Mi vedrete per tanti anni"

A due giorni dalla Finale di Europa League arrivano le parole di José Mourinho. Lo Special One carica i giallorossi ed esce allo scoperto sul futuro: ” Mi vedrete ancora per tanti anni”

Mancano due giorni all’appuntamento di Budapest per la Roma di José Mourinho. La squadra giallorossa si gioca tutta la stagione nella finale di Europa League, contro il Siviglia di Mendilibar. Il tecnico portoghese ha centrato la seconda finale europea consecutiva, ora il sogno della squadra giallorossa è di bissare il trionfo della Conference League dello scorso anno. Ecco le parole dello Special One, a quarantotto ore dalla finalissima di Budapest.

Il tecnico portoghese è stato intervistato dai microfoni di Sky Sport per presentare la finale di Europa League. L’allenatore giallorosso suona la carica verso l’appuntamento di Budapest: “Sono stato nel calcio per tanto tempo, questa finale è una nuova finale. Ora non penso più a cosa potrei vincere, ma alla felicità che posso regalare ai tifosi della Roma. È una città che vive di calcio.” Il tecnico esalta la piazza romanista: “Roma è appartenenza, essere parte di qualcosa. Continuo a dare tutto me stesso. Non sono pronto per chiudere il cerchio, per nulla.”

Siviglia-Roma, Mourinho suona la carica: “Non sono pronto per chiudere il cerchio”

Lo Special One esce allo scoperto sul futuro: “Non sono così vecchio da pensare di chiudere il cerchio. Mi vedrete ancora per tanti anni.” Il portoghese si dimostra motivato in vista dell’appuntamento storico per la squadra giallorossa, e non lascia trasparire segnali di addio imminente.

Sull’appuntamento di Budapest, e sul rapporto con la squadra: “Spesso ci si dimentica che la cosa più importante, nel calcio e non solo, sono i rapporti umani. Posso parlare anche per i miei giocatori: noi diamo tutto. E penso sia per questa attitudine che i tifosi della Roma ci rispettano così tanto e sono in grande empatia con noi.“