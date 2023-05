Mourinho, bomba Sport Mediaset: “Contratto pronto”

Tutto da scrivere il futuro di José Mourinho, finito nel mirino di un top club. Il pressing si è intensificato: pronto il contratto.

Manca poche ore al momento della verità. Mercoledì, alle ore 21 a Budapest, la Roma affronterà il Siviglia nella finale di Europa League: un match di fondamentale importanza per i giallorossi, ancora in corsa per un pass valevole per la prossima edizione della Champions.

Un piazzamento tra le prime 4 del campionato, dopo la sconfitta patita per mano della Fiorentina, è diventato irraggiungibile ma i capitolini possono ancora qualificarsi al torneo battendo gli spagnoli e sollevando al cielo il trofeo. Vincere consentirebbe di incamerare risorse fresche da destinare ai colpi in entrata tesi a potenziare la rosa ed avere a disposizione validi argomenti con cui provare a tranquillizzare José Mourinho.

In caso di sconfitta, le strade del mister originario di Setubal e del club si divideranno Mou nella città eterna si trova bene, percepisce l’amore incondizionato della piazza e ritiene che, con una serie di rinforzi adeguati, la squadra possa diventare competitiva ai livelli più alti. Al tempo stesso, però, è nervoso per i prolungati silenzi dei Friedkin in merito ai piani di sviluppo della società e sulla capacità di fuoco sul mercato. Il futuro dell’allenatore, stando così le cose, è tutto da scrivere e di questa situazione di stallo sta cercando di approfittare un top club straniero.

Roma, Mourinho contattato dal Paris Saint Germain

Parliamo del Paris Saint Germain, reduce dalla conquista della Ligue 1. Il risultato raggiunto, però, non basterà a Christophe Galtier per restare alla guida dei transalpini. Il divorzio è nell’aria e verrà ufficializzato a breve, con il direttore sportivo Luis Campos pronto a puntare proprio su Mourinho.

Il PSG, stando a quanto riportato oggi da ‘Sportmediaset’, lo ha contattato ancora ribadendo di avere pronto un “contratto quinquennale” pur di convincerlo ad accettare la proposta. Ora resta da vedere quale sarà la risposta del diretto interessato. La Roma, dal canto suo, ha cominciato a guardarsi intorno alla ricerca del possibile sostituto. La lista comprende Thiago Motta (che però potrebbe restare al Bologna), Vincenzo Italiano della Fiorentina e Ruben Amorim alla guida dello Sporting Lisbona. Occhio, infine, alla suggestione Antonio Conte non troppo convinto di restare fermo un anno. Praticamente irraggiungibile, invece, Roberto De Zerbi nonostante la presenza di una clausola rescissoria da 13 milioni nel contratto che lo lega al Brighton.