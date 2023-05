Formazioni Siviglia-Roma, ultim’ora su Dybala: la Joya potrebbe scendere in campo dal primo minuto contro gli spagnoli. Il provino di questa mattina ha dato l’esito sperato

Paulo Dybala verso la maglia da titolare. Sono queste le indicazioni dell’ultim’ora che arrivano da Siviglia e che vedono la Joya protagonista. Il provino che l’argentino ha sostenuto questa mattina pe testare la sua condizione fisica, e soprattutto quella caviglia malconcia dopo l’intervento di Palomino, ha dato l’esito sperato per Mourinho. Tutto ok.

E allora ecco che potrebbe scendere in campo dal primo minuto per quella che è la partita più importante della stagione giallorossa. Non solo di questa, ovviamente, ma anche di quelle precedenti da un poco di tempo a questa parte. Vincere l’Europa League aprirebbe realmente degli scenari incredibili per la Roma.

Formazioni Siviglia-Roma, le notizie su Dybala

Adesso quindi la palla passa a Mourinho. Sarà lo Special One a decidere se mandarlo in campo dal primo minuto o magati schierarlo nella ripresa, a gara in corso, quando i ritmi per ovvi motivi saranno più blandi e la qualità dell’argentino potrebbe essere quella decisiva.

Mancano anche in questo caso poche ore per scoprire la verità sulle scelte di formazione di Mourinho. Dybala sì o Dybala no è sicuramente il quesito più importante nella testa dell’allenatore portoghese.