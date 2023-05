Roma-Spezia, riecco Maresca: quando lasciò Mourinho senza parole

Roma-Spezia, l’ultima partita di campionato all’Olimpico contro i liguri che cercano la salvezza verrà arbitrata da Maresca. I precedenti con Mourinho

Domenica sera si chiuderà all’Olimpico la stagione della Roma. E la squadra di Mourinho ospiterà lo Spezia. In quella che potrebbe essere anche l’ultima panchina dello Special One in “panchina”. Lui a bordo campo non ci sarà per via della squalifica dopo l’ammonizione presa contro l’Udinese. E quindi non vedrà da vicino Maresca, l’arbitro designato per il match.

Intanto andiamo a vedere chi sarà in campo domenica insieme alle squadre. Sì, perché oltre Maresca gli assistenti saranno Carbone e Baccini, mentre il quarto uomo sarà Camplone. Al Vari ci sarà Mazzoleni, mentre l’Avar sarà Longo. Dicevamo, con Mourinho il rapporto in questi due anni non è stato dei migliori. E andiamo a vedere quanto è successo.

Roma-Spezia, i precedenti con Maresca

Dopo Roma-Milan dello scorso anno in conferenza stampa Mou ha detto questo: “Complimenti al Milan e non voglio dire niente di più. Perché se parlasse domenica non sarei in panchina perché mi causa rabbia la mancanza di rispetto per i nostri tifosi”. Poi, lo Special One, aveva rincarato la dose anche dopo la sconfitta contro l’Udinese all’inizio di questa stagione: “Loro sono una squadra furba e ha esperienza nel condizionare l’arbitro”. Insomma, non scorre questo buon sangue. Ah, dopo gli errori contro il Milan nello scorsa stagione il fischietto era stato fermato per un turno.

Infine, il bilancio, comunque, con il direttore di gara di Napoli è positivo. Cinque vittorie e altrettanti pareggi e 4 sconfitte il computo totale con la Roma. In attesa ovviamente della gara di domenica prossima che per gli ospiti ha un valore vitale.