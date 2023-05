Siviglia-Roma, allarme rientrato: vuole giocare la finale

Siviglia-Roma, allarme rientrato in queste ore. Vuole giocare la finale di Europa League: ecco gli ultimi aggiornamenti.

Aumenta l’attesa in casa giallorossa per l’appuntamento in terra ungherese di quest’oggi, atteso e sognato da tempo nonché inseguito con grande forza e attenzione da parte degli uomini di Mourinho, distintisi per un percorso continentale che ha visto loro onorare ogni singolo impegno della competizione continentale.

Al termine di un iter che ha visto loro affrontare realtà più e meno importanti, affrontando trasferte comode ma anche lunghi viaggi, i giocatori della Roma si giocheranno il secondo trofeo continentale nel corso di questo biennio con lo Special One in panchina.

I motivi di attesa e interesse sono certamente numerosi e abbracciano una pluralità di aspetti di non poco conto, legati al lustro e l’importanza della competizione ma anche alle possibili ripercussioni che potrebbero far seguito agli almeno novanta minuti della Puskas Arena. Si è sovente detto dell’ingerenza ai fini di un approdo in Champions League, oltre che di un possibile impatto sulle decisioni di Mourinho rispetto alla propria posizione nel club dei Friedkin.

Siviglia-Roma, le ultime su Badé: può partire titolare

Ogni questione diventa però in questi casi secondaria, alla luce delle emozioni e delle attese che si sono fin qui vissute e che si esauriranno nel corso della giornata odierna, accompagnando gli animi di ogni singolo tifoso che abbia fin qui sognato di vivere momenti del genere.

Grande attenzione è però stata rivolta in questi giorni anche alle questioni di campo, circa le quali sono arrivate notizie e aggiornamenti non poco importanti in queste ore. Oltre all’attesa per la gestione di Dybala, presente in panchina e a disposizione per circa 30 minuti (come ammesso da Mourinho), si segnala la situazione Badé. Il difensore centrale del Siviglia aveva accusato una problematica nella rifinitura, durante la quale ha saltato la partitella finale.

Se in un primo momento sembrava destinato al forfait, Andrea Marinozzi di Sky Sport ha sottolineato come il problema parrebbe rientrato e che non sia da escludersi la titolarità di un giocatore cui Mendilibar ha difficilmente rinunciato nel corso di questa stagione.