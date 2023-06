Calciomercato Roma, addio dopo la delusione ‘finale’: ha convinto tutti

Calciomercato Roma, rinforzo gratis a sinistra dopo la grande beffa. Va dal ‘nemico’ storico, ecco gli ultimi aggiornamenti.

Grandi novità sono previste prossimamente in casa Roma e non solo. All’ombra del Colosseo, in attesa di una disambiguazione del futuro di Mourinho, destinata a concretizzarsi in questi giorni, diversi cambiamenti arriveranno con ogni probabilità nel corso delle settimane estive, alla luce delle innovazioni necessarie per un club e una piazza reduci da una grande delusione ma al contempo da un percorso europeo più che degno.

Dapprima, ci sarà da concludere nel migliore dei modi un campionato che ha visto i giallorossi perdere numerose occasioni per poter restare aggrappati ad un treno Champions perso in modo ufficiale sabato scorso, con lo scacco in rimonta a Firenze che ha spento le ultime e vane speranze di un approdo tra le prime quattro.

L’arrivo nella massima competizione continentale è stato vanificato, come noto a tutti, anche dalla beffarda serata di Budapest, destinata a poter rappresentare una sorta di turning point per Mourinho e i suoi uomini. Questi ultimi devono però dapprima cercare di confermare l’approdo in Europa League, prima di affrontare un periodo di relax e vacanze che non congederà comunque impegni e nobili appuntamenti agli addetti ai lavori dei piani alti di Trigoria.

Calciomercato Roma, addio Guerreiro e doppia beffa: lo ha già detto ai compagni

Questi sono ben consci della necessità di migliorare lo scacchiere e intervenire in plurime regioni di campo, indipendentemente dal nome dell’allenatore che siederà in panchina il prossimo anno. Il tutto, ovviamente, nel pieno rispetto di un ormai noto Fair Play Finanziario che potrebbe rappresentare ulteriormente fattore di grande ingerenza per il modus operandi di Tiago Pinto e colleghi.

Al netto dei paletti Uefa e del mancato accesso alla Champions, la Roma ha però dimostrato già in passato di sapersi rinforzare con sagacia e attenzione, ricercando profili giusti e potenzialmente ingaggiabili alle giuste condizioni. Tra questi, è emerso nuovamente in questi giorni il nome di Raphael Guerreiro, terzino sinistro del Borussia Dortmund che ha annunciato in modo ufficiale, insieme alla società, la fine dei rapporti lavorativi dopo lo scacco beffardo con il Metz, costato la vittoria della Bundesliga ai grandi avversari del Bayern Monaco.

Il laterale portoghese rappresenta dal mese di gennaio un elemento più che interessante per i giallorossi ma il suo futuro sembra destinarlo ad una permanenza in Germania. A riferirlo è Florian Plettenberg di SkySport, a detta del quale la pista che lo vedrebbe al Bayern sarebbe più che mai accesa. Pur non registrandosi accordi, ci sono stati in questi giorni nuovi discorsi legati al suo ingaggio, con la dirigenza tutta e, in particolar modo, Rummenige rivelatisi estimatori del giocatore, a sua volta dettosi interessato ad un approdo in Baviera. La stessa fonte evidenzia come il terzino avesse già nelle scorse settimane avvisato i propri ed ormai ex compagni di squadra gialloneri.