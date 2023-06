Calciomercato Roma, agente a Trigoria: ecco la firma

La Roma ha incontrato il rappresentante del giocatore per trovare l’accordo in vista della finestra estiva di calciomercato

Il calciomercato estivo si sta avvicinando e Tiago Pinto ha già preso in mano la situazione per arrivare il più preparato possibile al primo luglio. In quel giorno, infatti, comincia ufficialmente il periodo di trattative e tutti i club potranno migliorare le proprie rose in vista della prossima annata. Mourinho vorrebbe avere più giocatori di qualità nella rosa e per questo il general manager deve sondare il terreno e trovare le migliori offerte.

Per muoversi al meglio all’interno delle trattative sarà fondamentale cedere quei giocatori che hanno più mercato. La Uefa segue da vicino i conti della società e con l’accordo sul settlement agreement ha imposto ai Friedkin diversi paletti importanti. Per questo motivo, Pinto è costretto a uno slalom gigante, che pasa per forza di cose tramite le cessioni e le partenze di diversi giocatori. Uno di quelli che ha più mercato è Tammy Abraham, che ha attirato attenzione in Premier League nonostante le sue prestazioni non siano state delle migliori.

Oltre all’attaccante inglese, c’è anche Roger Ibanez, che potrebbe fruttare alla società almeno una trentina di milioni. Le sue qualità non sono in discussione, ciò che preoccupa possono essere i cali di concentrazione che a volte portano il brasiliano a sbagliare. Uno dei due potrebbe portare i fondi necessari per il calciomercato, con diversi profili già nel mirino.

Calciomercato Roma, incontro con l’agente

Un altro tema delicato sono i rinnovi, con diversi giocatori che hanno il contratto che scade a breve termine. Uno di questi è Chris Smalling, che il 30 giugno potrebbe liberarsi a parametro zero e scegliere la sua nuova squadra. Su di lui c’è stato a lungo l’Inter, ma le cose sembrano essersi sistemate per il meglio.

Il rinnovo del contratto, infatti, è molto vicino e per questo motivo il suo agente è a Trigoria. James Featherstone, infatti, ha postato sui propri profili social ufficiali una foto mentre è nel centro sportivo giallorosso. Incontro con Tiago Pinto, quindi, per discutere e limare gli utlimi dettagli di un accordo di cui si parla da diverse settimane.