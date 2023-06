Invasione di campo e gara da rigiocare: ricorso UFFICIALE

Invasione di campo e ricorso ufficiale: le sentenze dell’ultima giornata potrebbero essere ribaltate dal Dijon che ha annunciato un passo avanti per salvaguardare i propri interessi

Ieri sera in Ligue 2 è successo di tutto. Soprattutto nel match tra Bordeaux e Rodez, chiuso in anticipo per un’invasione di campo quando mancavano pochi secondi al termine. E che ha sancito, con lo 0-1 finale, la salvezza della formazione ospite e la mancata promozione dei padroni di casa.

Ma non potrebbe finire in questo modo. Anzi: il Dijon, che ha perso 1-0 contro il Le Havre e che era in mezzo alla lotta per non retrocedere, ha spiegato, annunciandolo ufficialmente attraverso i propri profili social ufficiali, che ha intenzione di fare ricorso anche semmai per far rigiocare il match in questione. Quello finito prima ovviamente, e che ha sancito la retrocessione nella terza serie francese appunto della squadra che ci ha rimesso le penne in trasferta.

Invasione di campo e gara da rigiocare, la situazione in Francia

Insomma, si cercherà di fare di tutto per cercare di salvaguardare il finale di stagione. Un finale di stagione travagliato in Francia con una situazione che forse era evitabile, ma che così non è stata. Tensione altissima comunque ieri in tutti i campi della Serie B Francese così come successo l’altra notte in Italia in quello di Brescia dopo il pareggio del Cosenza che ha chiuso la stagione dei lombardi con un addio alla cadetteria.

Insomma, lunedì è prevista la discussione, secondo fonti francesi, di questa situazione che potrebbe portare ad un’appendice importante e clamorosa e che potrebbe anche stravolgere quello che fino al momento è il risultato del campo. Macchiato però da un’invasione incredibile a pochi secondi dalla fine del match.