Settimana calda per la Roma, serve lo sprint sulle cessioni | ASRL

Il mancato approdo alla prossima Champions League ha accelerato il processo delle cessioni in casa Roma e il mercato entra nel vivo

Quaranta milioni entro il 30 giugno e altri venti-venticinque milioni da luglio ad agosto: è questo l’ambiziosa exit strategy della Roma. Chiamata a soddisfare gli accordi stretti la scorsa estate con la UEFA in materia di fair play finanziario, la società giallorossa ha già individuato i giocatori in grado di garantire risorse economiche importanti.

Tammy Abraham, Roger Ibanez e Leonardo Spinazzola sono i tre titolari a rischio cessione. Con la partenza dell’inglese, seguito da Aston Villa, Everton e altre squadre inglesi, la dirigenza romanista spera di rientrare almeno della cifra spesa due estati fa (40 milioni di euro), mentre con gli altri due giocatori è più facile portare a casa una plusvalenza.

Quasi totalmente ammortizzato a bilancio, il difensore brasiliano è stato messo in vendita dal club, nonostante si trovi molto bene nella Capitale. Tiago Pinto e il suo staff hanno già da tempo avvisato il suo entourage di portare offerte interessanti e, secondo quanto appreso da Asromalive.it, alla fine della prossima settimana è previsto un aggiornamento per fare il punto della situazione.

Calciomercato Roma, la situazione dei giocatori in prestito

Accostato ad Atletico Madrid, Aston Villa, Newcastle, PSG e Tottenham, l’ex Atalanta potrebbe portare nelle casse giallorosse circa 25-30 milioni di euro, in base alle richieste giallorosse. Spostandoci sulle fasce, Leonardo Spinazzola pesa a bilancio per circa 6 milioni di euro e la Roma potrebbe “accontentarsi” di una cifra tra i 12 e i 15 milioni di euro per lasciarlo partire.

A destra, sono giorni caldi sul fronte Bryan Reynolds, con il suo agente che è stato in Europa tutta questa settimana. Il Westerlo non ha intenzione di mollare la presa, ma anche la seconda offerta è ben lontana dai 7 milioni richiesti da Pinto, che ha ricevuto chiamate anche dall’Inghilterra per lo statunitense. Il general manager portoghese aspetta una chiamata anche dal Bournemouth per il riscatto di Matias Vina.

Autori di una stagione tutto sommato positiva con le maglie di Celta Vigo e Valencia, Carles Perez e Justin Kluivert hanno già fatto sapere di voler restare in caso di permanenza in Liga delle due squadre, ma sin qui dalle parti di Trigoria sono arrivate solamente offerte al ribasso rispetto a quanto pattuito per i riscatti.