Fischi in Roma-Spezia, i tifosi non lo perdonano: Wijnaldum appena entrato in campo è stato accolto in questo modo dallo stadio Olimpico. E Pinto forse di dubbi non ne ha più

Fischi assordanti. E per lui sarà probabilmente l’ultima partita nella Roma. Nel momento in cui Wijnaldum è entrato in campo l’Olimpico lo ha accolto con dei fischi assordanti che non lasciano davvero spazio a dei dubbi. Niente. Non ci sarà un futuro quasi sicuramente di Gini dentro la Roma. Lui la sua ultima opportunità probabilmente se l’è giocata a Budapest contro il Siviglia.

I tifosi giallorossi non gli hanno perdonato l’atteggiamento avuto dal giocatore nel momento in cui Mou ha deciso di mandarlo in campo. Supponente, non ne ha azzeccata una durante il match. Insomma, quasi un ex calciatore della Roma, come se stesse pensando ad altro. Se è stato realmente così non lo sappiamo, di certo lui non è riuscito a dare quel qualcosa in più che tutti si aspettavano, non è riuscito a incidere, non è riuscito ad entrare nei meccanismi di una squadra che probabilmente in quei momenti così importanti del match serviva la sua esperienza, quella accumulata negli anni con il Liverpool prima e con il Psg dopo, anche se in Francia ha oggettivamente giocato poco. Insomma, Pinto forse i dubbi se li è tolti tutti in questi giorni. Con la spinta dei tifosi.