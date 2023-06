Luis Enrique al posto di Mourinho: nuovo colpo di scena

Futuro Mourinho tra Roma e PSG, gli ultimi aggiornamenti dalla Francia coinvolgono anche Luis Enrique. Ecco cosa sta succedendo.

Oltre al grande rammarico per quanto accaduto a Budapest mercoledì scorso, in casa Roma si stanno vivendo giorni di non flebile intensità, alla luce dei tanti dubbi che attanagliano i tifosi circa quelle che potrebbero essere le conseguenze dello scacco europeo e, soprattutto, le scelte di una società che sa bene di dover intervenire su plurimi fronti, legati al calciomercato e non solo. Prima di tutto, però, ci sarà da battere uno Spezia che arriverà nelle prossime ore nella Capitale al fine di preservare una permanenza in Serie A, dando vita ad un’ultima e intensa battaglia che, parallelamente, varrà per la Roma lo strappo di un pass alla prossima Europa League.

Dopo di che, ricordando la denunciata emergenza di Mourinho di imbattersi in confronti con la società che permettano lui di comprendere meglio intenzioni e programmazioni per poi ponderare una decisione circa il proprio futuro, inizieranno valutazioni ad ampio spettro in quel di Trigoria. Qui, da un lato, si cercherà di delineare il modus operandi da seguire nel prossimo mercato, seguendo una strada che sembrerebbe in parte già tracciata e orientata verso il monitoraggio di elementi che possano rinforzare lo scacchiere senza costringere i Friedkin ad esborsi folli.

Addio Galtier, non solo Mourinho: le ultime su Luis Enrique

Dall’altro lato, poi, bisognerà cercare di attuare modifiche endogene che permettano a Mourinho di ottenere quel famoso ‘di più’ richiesto e reclamato nei meandri della Puskas Arena, garantendo lui maggiore tutela ed epurandolo da responsabilità che lo hanno visto in questo biennio divenire un personaggio ben più ampio rispetto a quello di solo allenatore.

Certo, la grandezza dello Special One è sempre consistita anche in ciò ma, come emerso dalle sue dichiarazioni, saranno centrali cambiamenti e garanzie per poter continuare quel felice matrimonio nato in modo silente e sorprendente poco più di 24 mesi fa. Frattanto, proprio in nome di un’incertezza che avvolge il mondo Roma tutto e lo stesso Mourinho, non diminuiscono timori e possibilità di vedere lo Special One lasciare la Capitale.

La volontà e l’anelito alla permanenza sono emerse implicitamente dalle dette parole del tecnico, unitamente a quel discorso ai giocatori che sembrerebbe rendere Mourinho una presenza calamitica e fondamentale per la piazza e la squadra tutta. Le possibilità di un addio restano però vivide, soprattutto alla luce delle valutazioni di queste settimane in casa PSG, laddove si sono registrati gli interessi maggiori nei suoi confronti.

In queste ore, Al-Thani sembrerebbe aver ormai ponderato la decisione di salutare Galtier, per sostituire il quale sono stati fatti plurimi nomi. Tra i vari, oltre allo stesso José, si segnala da qualche tempo anche la vecchia conoscenza giallorossa, Luis Enrique. Per lo spagnolo, accostato anche al Napoli per il post-Spalletti, Le10Sport.com evidenzia come non ci siano però stati ancora dei veri e propri contatti. Un segnale importante, almeno per ora, e che potrebbero essere indicativi per l’evoluzione di uno scenario che la stessa Roma non può ignorare.