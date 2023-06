Scambio con il grande ex in Serie A: Pinto sfida Juve e Milan

Calciomercato Roma, scambio con il grande ex per soffiarlo a Milan e Juventus. Rinforzo in Serie A, ecco gli ultimi aggiornamenti.

Plurime le valutazioni condotte in questi giorni ai piani alti di Trigoria, dove, come sovente evidenziato, si sta cercando di coniugare le plurime esigenze nate nel corso di queste settimane e che attualmente vedono Tiago Pinto e colleghi concentrati sia sulla questione entrate che sulle uscite.

Particolare attenzione, come ammesso dallo stesso gm, è in questa fase rivolta alle vendite, fondamentali per chiosare il mese di giugno con un corpo complessivo di plusvalenze da 30 milioni di euro. Cruciale, dunque, il provare a piazzare i diversi esuberi, al fine di riuscire nell’intento appena riferito e, più in generale, epurare uno scacchiere che lo stesso Mourinho, sin dal primo giorno, aveva dimostrato di voler plasmare e ridurre, allontanando chi non fosse considerato all’altezza.

I numerosi rientri dai prestiti rappresenteranno motivo di grande attenzione per ricavare la giusta linfa economica ma, soprattutto in seguito all’inaspettato infortunio di Abraham, non sono da escludersi sacrifici più importanti e che potrebbero veder partire elementi titolari della rosa.

Calciomercato Roma, Mazzocchi nel mirino delle big: il piano di Tiago Pinto

Qualsiasi scelta, ovviamente, sarà contraddistinta dal solito avallo di Mourinho, al quale il connazionale Tiago cercherà di garantire giusti ricambi in caso di cessioni. In tale ottica, le scelte di Aouar e Ndicka permettono attualmente di comprendere come si stia seguendo con attenzione un corpo di elementi svincolati che potrebbero rimpinguare la squadra o ben ovviare ad eventuali cessioni.

I nomi di profili monitorati non si fermano però, ovviamente, ai soli ex Lione ed Eintracht, inseriti in una lunga lista di elementi finita da tempo sulle scrivanie di Trigoria. Qui si è infatti consapevoli delle numerose necessità di squadra e club e le attuali valutazioni stanno cercando di apportare modifiche funzionali e coerenti con il target economico dei Friedkin.

In tale ottica, dunque, non sfuggano gli ultimi aggiornamenti di Calciomercato.it, relativi al possibile ingaggio di Pasquale Mazzocchi. Il laterale della Salernitana, reduce da una stagione di croce e delizia a causa di un infortunio che ne ha rallentato un rendimento fino a quel momento più che importante, è finito nel mirino anche di Juventus e Milan.

Non poco attenta alla sua situazione, però, anche la Roma, che potrebbe andare incontro a numerose novità anche nelle regioni esterne di campo. L’idea di Pinto e colleghi è quella di trovare un’intesa con l’ex giallorosso, Morgan De Sanctis.

Il ds dei campani chiede 10 milioni per il numero 30: una cifra non irrisoria ma alla portata, che i giallorossi potrebbero cercare di abbassare tramute l’inserimento di qualche cartellino. In particolar modo, ricordando dell’interesse granata lo scorso gennaio, Benjamin Tahirovic potrebbe rappresentare un jolly importante per lo scacchiere di Sousa e, dunque, per la felice riuscita della trattativa.