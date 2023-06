Calciomercato Roma, 18 milioni per Pinto

Calciomercato Roma, 18 milioni di euro per Pinto: questo l’obiettivo del gm giallorosso che vorrebbe piazzare questa cifra con due cessioni.

Diciotto milioni di euro. L’obiettivo di Pinto è bello chiaro in questi giorni: riuscire a piazzare delle uscite entro il 30 giugno, per restare dentro i paletti del Fair Play Finanziario imposto dalla UEFA. Insomma non è facile, ma non sarebbe nemmeno impossibile visti i calciatori che la Roma ha in giro e che potrebbero portare un bel malloppo.

Chiusi due colpi in entrata, con Aouar già ufficiale e con Ndicka che sarà ufficiale la prossima settimana, adesso l’interesse è quello di vendere. Non solo in Italia, con Volpato e Missori che sono nel mirino del Sassuolo e che presto potrebbero vestire di neroverde, ma anche all’estero, soprattutto all’estero, dove in questo momento gli interessi maggiori sono per Kluivert, tornato dal Valencia e per Carles Perez, che invece vorrebbe restare al Celta Vigo. Insomma, entriamo nel dettaglio e vediamo quelle che, secondo la Gazzetta dello Sport, sono le richieste del dirigente giallorosso.

Calciomercato Roma, la situazione Kluivert e Carles Perez

Come vi abbiamo spiegato nella giornata di ieri, Kluivert adesso è entrato nel mirino del Bournemouth. Ma ancora c’è da lavorare per riuscire a chiudere l’operazione. Il portoghese vuole 10milioni di euro – rispetto ai 15 che aveva messo in preventivo con il club spagnolo – e fino al momento le parti non sembrano essere così vicine. La trattativa, mettiamo le cose in chiaro, è a buon punto, ma la fumata bianca potrebbe arrivare un poco più in là nel tempo.

Poi come detto c’è la questione Perez: lui vorrebbe rimanere al Celta Vigo, e il club della Liga ha chiesto uno sconto rispetto ai 10milioni di euro che erano stati fissati per il riscatto. Gli spagnoli al momento ne hanno offerti 5, una cifra che non soddisfa per niente la Roma in questo momento. Magari a 8 milioni si potrebbe chiudere. Ed ecco che il gm riuscirebbe a portare a casa da queste due cessioni la bellezza di 18milioni. Un bel sospiro di sollievo.