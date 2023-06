Salta l’annuncio Roma, il motivo è stato svelato

Salta l’annuncio per la Roma, ma niente di preoccupante e soprattutto nessun ripensamento: il motivo di questo slittamento è stato svelato

Non c’è stato nessun annuncio ufficiale ieri e non ci sarà nessun annuncio ufficiale oggi, nonostante le visite mediche svolte nella giornata di martedì che lasciavano presagire a qualcosa di imminente. Ma calma, non c’è nessun ripensamento né del calciatore e nemmeno della società: i controlli sono andati tutti ok.

Ma perché ancora Ndicka non è stato ufficializzato dalla società giallorossa? La domanda che alcuni si sono posti è questa e, a svelare il motivo di questo ritardo ci ha pensato Il Tempo in edicola questa mattina. Come dicevamo nulla di preoccupante e nulla che possa far saltare l’operazione che il gm Pinto ha chiuso da pochi giorni dopo un lungo corteggiamento: sì, Ndicka, il centrale che ha deciso di non rinnovare il suo contratto in scadenza con l’Eintracht Francoforte, è da diverso tempo sul taccuino del dirigente giallorosso che è riuscito nel proprio intento, regalando così quell’innesto che Mou chiedeva da un poco di tempo.

Salta l’annuncio di Ndicka, ecco il motivo

Insomma, tornando a noi: ma perché è saltato l’annuncio di Ndicka? Niente di più semplice, il giocatore infatti immediatamente dopo le visite mediche è partito verso la Costa D’Avorio per rispondere alla chiamata della propria nazionale che è impegnata nelle qualificazioni della prossima Coppa D’Africa. Quindi rientrerà a Roma la prossima settimana e poi ci sarà l’annuncio da parte del club, che come al solito svelerà il numero di maglia e che farà parlare per la prima volta da giocatore giallorosso il difensore.

Tutto tranquillo e nessun ripensamento per quello che è stato il secondo colpo della Roma dopo quello di Aouar, che in questo caso è già stato ufficializzato e che ha preso il 22 come numero di maglia, quello che è stato lasciato libero da Zaniolo. C’è curiosità anche per capire quello di Ndicka che ha preferito venire a Roma piuttosto che andare al Milan che pochi giorni prima della chiusura dell’operazione aveva tentato un inserimento disperato. Non andato a buon fine.