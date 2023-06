Uragano UEFA in Serie A: regolamento violato e niente Coppe

Regolamento violato e possibile pugno duro della UEFA: non solo la Juventus anche il Milan adesso è finito nel mirino di Ceferin

C’è un altro club si Serie A che è sotto osservazione dell’UEFA. Non solo la Juventus, quindi, nel mirino di Ceferin, ma anche il Milan secondo quanto raccontato questa mattina da SportMediaset. Non ci sono motivi legati a bilanci o altre cose finanziarie, in questo caso il problema è la multiproprietà.

Sì perché RedBird di Gerry Cardinale, detiene anche il Tolosa, club francese che ha conquistato nella passata stagione la qualificazione alla prossima Europa League. E le regola della UEFA, in questo caso, sono abbastanza chiare e non concedono possibilità d’appello: alla stessa manifestazione, o se le stesse sono collegate come succede tra Champions League ed Europa League, non possono partecipare due club che hanno la stessa proprietà.

Regolamento violato, ecco quello che potrebbe succedere al Milan

Il Tolosa ha conquistato l’accesso alla seconda manifestazione europea vincendo la Coppa di Francia contro il Nantes. Ma lunedì a Nyon inizierà l’esame della posizione dei due club coinvolti, e c’è anche quello rossonero al centro della questione.

Una decisione nel merito – non ci sono delle indicazioni su quello che la UEFA potrebbe decidere, dovrebbe arriverà sempre la prossima settimana, con tempi brevi rispetto a quelli che di solito vengono utilizzati quando c’è da prendere una decisione del genere. Insomma, un momento assai particolare per il Milan che adesso è pure alle prese con il post Maldini e Massara che dall’inizio di giugno non fanno più parte del club. Vedremo quello che succederà, e soprattutto cercheremo di capire come la UEFA in questi casi si potrebbe muovere. Di certo, come detto, il momento è assai caldo. L’estate è ormai iniziata, e le temperature iniziano ad essere insopportabili per tutti.