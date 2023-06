All in Milan, doppio colpo di coda: la Roma ora trema

All in Milan: dopo aver perso Thuram che è ad un passo dall’Inter, i rossoneri mettono nel mirino un doppio obiettivo, identico a quello della Roma

C’è sempre il Milan attorno alle operazioni di mercato della Roma. Sì, ci sono sempre i rossoneri che, dopo aver perso Tonali, e dopo aver perso pure Thuram, che ha accettato l’Inter abbandonando il pressing della squadra di Pioli, stanno cercando un attaccante. E secondo le informazioni riportate da Di Marzio, gli ex campioni d’Italia hanno messo nel mirino due elementi che la Roma segue da tempo.

Il primo è quello di Scamacca, centravanti del West Ham che Pinto ha già trattato. Il giocatore, così come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, ha detto sì al possibile trasferimento in giallorosso, ma al momento la dirigenza capitolina non ha trovato l’accordo con il club inglese: da quelle parti non lo vogliono cedere in prestito. La squadra che ha vinto la Conference League in finale contro la Fiorentina vuole rientrare dall’investimento della scorsa estate, quello da 36milioni di euro più bonus che ha permesso di strapparlo al Sassuolo.

All in Milan, anche Morata nel mirino

Non solo Scamacca, c’è anche Morata, sempre secondo il giornalista di Sky, sotto la lente d’ingrandimento dei rossoneri. Lo spagnolo è stato pure accostato alla Roma nel corso di questi giorni, anche per via di quell’amicizia fraterna con Dybala. Morata, che vorrebbe tornare in Italia e che alla Juve andrebbe al volo, potrebbe quindi anche cambiare città, rispetto a quella che ha vissuto nelle sue esperienze in Serie A.

Sfida clamorosa quindi sul mercato tra i rossoneri e giallorossi. Perché prima le schermaglie ci sono state per Frattesi, e adesso per questi due attaccanti. Senza dimenticare anche Ndicka, che poi alla fine ha scelto il giallorosso. E questo colpo dalla Roma è stato anche ufficializzato.