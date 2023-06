Addio e plusvalenza bomba, Belotti resta in Serie A

Addio e plusvalenza bomba: anche Belotti potrebbe lasciare la Roma questa estate. Diversi i club in Serie A interessati. Ma anche De Zerbi lo monitora

L’infortunio di Tammy Abraham, arrivato a pochi minuti dalla fine del campionato, ha sicuramente messo in difficoltà la Roma. Che questa estate aveva in mente di cedere l’inglese, per piazzare una plusvalenza e anche perché, secondo le ultime indiscrezioni che sono arrivate dopo la chiusura delle ostilità, il Chelsea stava pensando di mettere a punto la recompra, quella da 80milioni di euro che avrebbe fatto felice Pinto.

Così non è stato, e adesso il gm giallorosso sta cercando di trovare un attaccante per sostituire l’inglese. Il nome di Scamacca è quello che piace di più, anche se trattare con il West Ham che non lo vuole cedere in prestito è difficile. E in tutto questo ovviamente un pensiero diverso è stato fatto per Belotti, che ha chiuso il suo campionato con zero gol all’attivo. Secondo quanto riportato però da Footmercato, in Francia, la Roma potrebbe anche cedere il giocatore quest’estate, qualora arrivasse l’offerta giusta.

Calciomercato Roma, potrebbe partire anche Belotti

E ci sarebbero già molti club che avrebbero fatto un tentativo. Che avrebbero cercato un primo approccio. Soprattutto in Italia, visto che Fiorentina, Atalanta e Bologna, hanno già esaminato con l’entourage del giocatore quella che potrebbe essere la sua volontà. Ma non solo, anche all’estero il profilo del Gallo potrebbe interessare.

In Inghilterra ad esempio lo vorrebbe un allenatore che in Italia lo ha affrontato, vale a dire De Zerbi, che lo avrebbe messo nel mirino del Brighton. E poi in Spagna dove, Siviglia e Valencia ci avrebbero fatto un pensiero. Insomma, attorno a Belotti si potrebbe scatenare un’asta internazionale con la Roma attenta a quello che potrebbe succedere. Nessuno è incedibile davanti ad un’offerta ritenuta congrua.