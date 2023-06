Bomba Frattesi-Roma, c’è la conferma ufficiale

Bomba Frattesi-Roma, la conferma è ufficiale e arriva direttamente dal Sassuolo. Anche i giallorossi sono in corsa per il centrocampista

Mai come in questi giorni si è parlato del futuro di Frattesi, il centrocampista del Sassuolo che tutte le big della Serie A vogliono. Lui vorrebbe rimanere in Italia, ha spiegato più volte e lo ha anche confermato Carnevali, in un’intervista pubblicata questa mattina da Il Messaggero. E qui non c’è nessuna novità. Ma ci sono delle conferme ufficiali sul fatto che la Roma sia in corsa.

L’amministratore delegato dei neroverdi ha fissato anche una deadline per la cessione del giocatore che, qualora il Sassuolo non dovesse trovare un accordo con nessuno, potrebbe anche rimanere (difficile) in Emilia: “Non siamo obbligati a cederlo, non abbiamo bisogno di farlo” ha confermato il dirigente. Che, in ogni caso, ha detto anche: “Ci raduneremo il 5 luglio per le visite mediche al Centro ricerche Mapei Sport di Olgiate Olona, partendo poi l’11 per Vipiteno-Racines fino al 27. Ci interessa avere un quadro già delineato per queste date”.

Bomba Frattesi-Roma, le parole di Carnevali

“Siamo lontani dal chiudere e credo che ci vorrà del tempo” ha confermato Carnevali, che poi entrando nel dettaglio della possibile operazione ha detto: ““Stiamo parlando con Roma, Juve e Inter. Sento dire del Milan, soprattutto dopo la cessione di Tonali, ma almeno fin qui non ce l’hanno chiesto, mentre con le altre i discorsi sono in piedi e ci siamo incontrati”.

Con la Roma inoltre ci sono in ballo che le possibili opzioni che portano a Volpato e Missori, e Carnevali ha sottolineato che sono “sganciati dall’operazione Frattesi”. “Ci interessano ed è fattibile” ha anche aggiunto, insomma, si lavora con la società giallorossa su più fronti.