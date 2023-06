Nuovo portiere per la Roma: c’è già l’offerta

Nuovo portiere per la Roma: la dirigenza giallorossa guarda al futuro e ha piazzato già l’offerta. Ecco chi ha messo nel mirino Pinto

Tiago Pinto guarda al futuro. Non solo quello immediato, ma anche quello un poco più in là nel tempo. Ieri come sappiamo la Roma Under 17 si è laureata campione d’Italia vincendo in finale contro l’Inter, mentre lunedì lo scudetto se lo giocherà anche l’Under 16 contro la Fiorentina. Insomma, il settore giovanile giallorosso è uno dei migliori in Italia, ed è per questo che il club guarda con interesse anche a quelli che sono i profili da seguire.

In questo caso, a rivelare quello che potrebbe succedere, ci ha pensato Il Tempo, che sottolinea come il club abbia messo nel mirino il giovane portiere del Benevento, classe 2007, Alessandro Nunziante. Il giovane, pugliese, è nel giro anche della nazionale di categoria, e potrebbe anche diventare il futuro portiere giallorosso. Forte, anche, di un fisico possente per la sua età visto che è alto 185 centimetri.

Nuovo portiere per la Roma, occhi su Nunziante

L’offerta per il cartellino del giocatore è anche bella importante, visto che parliamo di 500mila euro. Che non sono pochi andando a vedere l’età del calciatore. Nunziante, comunque, ha un contratto fino al 2026 con il club campano che però potrebbe anche cedere alle lusinghe giallorosse e dare la possibilità al proprio estremo difensore di spiccare decisamente al volo, visto che passerebbe da una squadra di Serie C – i campani sono retrocessi – ad una squadra che andrebbe a difendere lo scudetto la prossima stagione agonistica.

Insomma, si guarda al futuro come detto e lo si fa anche con degli investimenti che non possono passare in nessun modo inosservati. Pinto ha nella testa l’idea di creare un settore giovanile ancora più forte. Un bacino d’utenza importante pure per la prima squadra così come successo nelle ultime due stagioni con Mourinho in panchina. E poi, ovviamente, sappiamo bene come alcuni giovani – vedi Tahirovic per il momento – possono pure tornare utili per piazzare delle plusvalenze.