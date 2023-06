Roma, cessato il rapporto lavorativo con Pastorella

Roma, annunciato tramite i canali ufficiali del club la cessazione del rapporto lavorativo con Francesco Pastorella

Aria di cambiamenti in casa Roma. Negli ultimi mesi sembrava che sarebbero dovuti esserci molti addii nella capitale, con José Mourinho indicato come maggiore indiziato tra i partenti. Per il momento la verità pare essere un’altra, con lo Special One sempre più al centro del progetto giallorosso, tanto che i Friedkin hanno anche pensato di rinnovargli il contratto per altre due stagioni.

Queste voci, almeno per il momento, si sono arenate, ma una cosa è certa, il portoghese sarà l’allenatore almeno per la prossima stagione, cosa che ha rasserenato non solo i tifosi, ma anche i calciatori. Su tutti Paulo Dybala, altro nome dato da molti per partente, che ha più volte espresso la voglia di continuare ad essere allenato da Mourino.

Anche il lavoro di Pinto è finito nel mirino delle critiche dei tifosi, che da tempo aspettano il colpo che possa svoltare la stagione giallorossa, nonostante quanto di buono fatto negli affari Ndicka, Aouar e soprattutto La Joya. Le inglesi sembrano per il momento essersi fatti da parte, quindi anche lui sembra destinato a rimanere. Nelle ultime ore la società ha comunicato l’addio di Francesco Pastorella, con una comunicazione arrivata dall‘ AIRC e l’ UTR.

Le voci di un addio tra la Roma e Francesco Pastorella, che in società aveva il ruolo di Director Sustainability & Community Relation Department, era ormai nell’aria da diverso tempo. Il suo contratto era in scadenza a giugno, e di comune accordo con la società ha deciso di proseguire altrove la sua carriera, nonostante l’apprezzamento nei suoi confronti dimostrato dalla famiglia Friedkin.

Nei suoi anni nella capitale si è distinto soprattutto per il suo lavoro nell’evoluzione del progetto Roma Cares, iniziato dalla precedente proprietà, sotto la gestione Pallotta. Non è chiaro quali scelte prenderà per il suo futuro, ma la società ha deciso di omaggiarlo facendogli i migliori auguri per il futuro.

I Friedkin si sono dimostrati sempre all’altezza finora, arruolando nella squadra Roma un nome del calibro di Alina Soliloku, e dovranno essere ancora una volta bravi a rimpiazzare un dirigente dello spessore di Pastorella.