Fiato sospeso Roma, ora o mai più: affare sbloccato e svolta lampo

Calciomercato Roma, sprint a sorpresa per il nuovo affare a zero. La conferma arriva dall’Inghilterra: l’affare può sbloccarsi subito.

Sono i giorni della Roma. Tiago Pinto on fire in questi giorni bollenti di una sessione estiva di calciomercato nella quale i giallorossi sono partiti con il piede giusto. Idee chiare, obiettivi concreti e risoluzione lampo in tempi relativamente brevi. Dopo aver messo a segno due colpi importanti a parametro zero come Ndicka ed Aouar, il GM della Roma si è dedicato alle varie uscite grazie alle quali è riuscito a mettere a bilancio quelle plusvalenze che servivano. E adesso si apre una nuova fase del mercato romanista.

Dopo aver perfezionato il doppio addio di Volpato e Missori, infatti, la Roma potrebbe ritagliarsi un ruolo tutt’altro che banale nella corsa a Frattesi. Per motivi diversi sia il Milan che l’Inter non hanno affondato il colpo, preferendo temporeggiare. Fase di stallo che potrebbe favorire i capitolini, che nel frattempo hanno avviato dei sondaggi esplorativi anche per Adama Traoré, esterno offensivo in scadenza con il Wolverhampton.

Calciomercato Roma, rebus Traoré: il punto di Dean Jones

Lo spagnolo ex Barça, accostato in tempi non sospetti anche al Napoli, fa gola tra le altre al Milan, alla ricerca di un esterno offensivo in grado di implementare il ventaglio di alternative a disposizione di Pioli. Quello di Traoré, però, non è il primo nome nella lista dei desideri dei rossoneri, che stanno tenendo in caldo altri obiettivi per la corsia destra. L’intrigo legato a Traoré, dunque, è ancora tutto da svelare e potrebbe comportare nuovi colpi di scena.

Intervistato ai microfoni di ‘GIVEMESPORT’, il giornalista Dean Jones ha spiegato come questa settimana possa essere quella propizia per il futuro di Traoré, alla ricerca di un nuovo club dopo aver rispedito al mittente l’offerta dei Wolves. Ecco quanto riferito da Jones: “È probabile che Adama Traore se ne vada presto. Ha un paio di opzioni, attualmente in fase di esame, che probabilmente si renderanno vive nel corso di questa settimana“.