Calciomercato Roma, pista riaperta: bastano 15 milioni

Calciomercato Roma, la pista è riaperta: bastano 15 milioni di euro per il colpo in mezzo al campo. Pinto potrebbe ripensare al centrocampista austriaco

Si è parlato di lui nel corso degli ultimi anni. Poi le cose non sono andate, è evidente, come si aspettavano dalle parti di Trigoria. Ma la pista, comunque, si potrebbe riaprire. Anche perché a quanto pare, secondo le notizie che sono state riportate da Sky Sport Germania, il suo profilo, dentro al Bayern Monaco, non è più visto come uno di quelli incedibili.

E questo ovviamente si era capito, visto che nella seconda parte della passata stagione Marcel Sabitzer era stato mandato in prestito per sei mesi al Manchester United. Ma da ieri è tornato alla base e Ten Hag, tecnico dei Red Devils, ancora non ha sciolto le riserve. Non sanno in Premier League se lo chiederanno di nuovo, le priorità adesso sono altre e riguardano soprattutto la scelta del portiere con Onana che sembra ormai ad un passo. Poi magari si potrebbe pensare pure a Sabitzer. Ma per il momento è tutto fermo.

Calciomercato Roma, bastano 15 milioni per Sabitzer

Una staticità in questa operazione che potrebbe anche essere utile alla Roma che, come sappiamo, un centrocampista lo sta cercando da un poco di tempo e ha nel mirino Frattesi, anche se col Sassuolo ballano diversi milione come valutazione del giocatore. E con molti meno soldi, in questo caso una cifra che potrebbe ballare dai 15 ai 17, si potrebbe pensare di nuovo al centrocampista austriaco.

Marcel Sabitzer infatti potrebbe anche ascoltare una possibile offerta giallorossa, magari parlando anche con Mourinho che lo potrebbe convincere della bontà del progetto giallorosso. Un progetto che con gli arrivi di Aouar e Ndicka, che sono ufficiali, è quello di alzare il livello principalmente in campionato magari entrando tra le prime quattro e poi cercare di fare meglio in Europa League. E questo sappiamo tutti che cosa significherebbe.