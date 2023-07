Calciomercato Roma, sacrificio Inter per Frattesi: Brozovic non basta

Calciomercato Roma, all’Inter non basta la cessione di Brozovic per sbloccare Frattesi: sarà necessario un sacrificio importante

La telenovela di mercato che vede protagonista Davide Frattesi sembra tutt’altro che vicina alla conclusione. Quando queste trattative vanno così per le lunghe non è mai un buon segnale, le parti non sono così distanti da un accordo, che però di questo passo rischia di non arrivare mai.

Una situazione analoga l’abbiamo vissuta noi tifosi giallorossi lo scorso anno, e sempre in occasione della trattativa che avrebbe dovuto riportare Frattesi nella capitale. Sembrava cosa fatta, soprattutto visto che la Roma vantava (e vanta tutt’ora) il 30% del valore del suo cartellino, cosa che però non ha portato alla chiusura dell’affare.

Un anno dopo Pinto ci sta riprovando, ma ad oggi è ancora più difficile riuscire a riportarlo a Trigoria, soprattutto a causa dell’interesse di Milan e Inter. I rossoneri vantano il potenziale economico per poter venire incontro alle richieste del Sassuolo, dopo aver ceduto Tonali al Newcastle per oltre 70 milioni di euro, ma sono i nerazzurri quelli che sembrano essere in vantaggio sul centrocampista, tuttavia secondo le ultime indiscrezioni non basterà il sacrificio di Brozovic per portarlo a Milano.

Calciomercato Roma, Brozovic non basta per Frattesi: un top verrà sacrificato

Come molte altre società in Italia anche l’Inter si trova in una delicata situazione economica. I neroazzurri sono la squadra più indebitata del nostro campionato, con cifre addirittura vicine al miliardo di euro. Nonostante questo la squadra milanese è molto attiva sul mercato, soprattutto grazie ai calciatori presenti in rosa, che possono garantire entroiti molto alti in caso di cessione.

Brozovic ne è un esempio, il croato infatti nonostante l’età potrebbe fruttare una somma vicina ai 20 milioni di euro, che inizialmente si pensava potessero essere reinvestiti nell’affare Frattesi. A quanto pare però questa cessione potrebbe non bastare per sbloccare il mercato dell’Inter, che dovrebbe cedere un altro pezzo pregiato della rosa per arrivare al centrocampista del Sassuolo.

L’indiziato principale dovrebbe essere il portiere Onana, che si è distinto durante tutto il percorso in Champions League, risultando come uno dei migliori portieri del torneo, nonché quello con più cleen sheet.

Con la cessione di Brozovic infatti l’Inter punta a riscattare Lukaku, mentre con l’addio del portiere si andrà ad investire su Frattesi, questo il piano della dirigenza che punta ad incassare con Onana una cifra vicina ai 60 milioni di euro.