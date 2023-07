Juve ‘archiviata’, premio Roma: accordo e firma UFFICIALE

Proseguono le mosse di mercato della Roma sul mercato e dietro la scrivania: la firma del rinnovo non si è fatta attendere.

In questi primi giorni della sessione estiva di calciomercato la Roma si è data molto da fare per riuscire a rientrare nel settlement agreement. Sotto questo punto di vista, le tante cessioni messe a segno a stretto giro di posta dai giallorossi hanno permesso si sfiorare in toto le condizioni imposte dall’UEFA.

Allo stesso tempo, però, l’organico a disposizione di José Mourinho è stato puntellato con gli acquisti di Ndicka e Aouar a parametro zero, oltre ai rinnovi di Llorente e Smalling. La fine della scorsa stagione, però, aveva visto anche un riassetto societario con l’ingresso di Lina Souloukou, dopo l’addio a Pietro Berardi. Scelte molto oculate quelle dei Friedkin, che stanno provando a coniugare la volontà di rendersi sempre più protagonisti a livello internazionale con la necessità di rispettare parametri economici ben scanditi. Il lavoro portato avanti dai piani alti in questi mesi è stato comunque egregio.

Roma, rinnovo per Maurizio Lombardo: le ultime

Prova ne sia la notizia del rinnovo del contratto di Maurizio Lombardo, Chief Football Operating Officer della Roma. Legato ai giallorossi inizialmente fino al 2023, ha apposto la sua firma per il prolungamento fino al 2024. A riferirlo è la ‘Gazzetta dello Sport’.

Approdato alla Roma nel 2021, Lombardo ha iniziato la propria carriera tra le fila della Triestina nel lontano 1999, come Youth Academy Secretary, compito svolto anche al Brescia a partire dal 20204 e alla Juventus dal 2011 al 2020. Il dirigente giallorosso si sta occupando del coordinamento dell’Area sport, con un importante ruolo di rappresenta presso le istituzioni sportive e nazionali.