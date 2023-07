Morata tra Roma e Milan: incontro fissato

Calciomercato Roma, Morata tra i giallorossi e i rossoneri. Che cercano l’allungo decisivo. Incontro fissato in settimana

La sensazione è che la Roma, per l’attacco, cercherà un innesto in prestito. E le risorse finanziare che ha a disposizione Pinto, verranno impiegate per prendere un centrocampista che, come sappiamo, potrebbe anche essere Frattesi. Ma non solo, le piste in corsa sono tante.

Ora torniamo all’attaccante. A quello che dovrà andare a sostituire Tammy Abraham sulla prima linea. E sappiamo che oltre Scamacca la Roma ha in mente anche Morata. Che, in Italia, interessa anche al Milan. E sono proprio i rossoneri – secondo quanto riportato da calciomercato.com, a voler velocizzare l’operazione. Sì, la prossima settimana dovrebbe essere in programma un incontro.

Calciomercato Roma, il Milan accelera per Morata

Nei prossimi giorni infatti dovrebbe essere un incontro con l’intermediario di Morata. Che per i rossoneri è una delle opzioni più concrete per la prima linea. Ma i giallorossi lo spagnolo non lo perdono di mira anche se in questo caso, almeno secondo alcune indiscrezioni degli ultimi giorni, servirebbe anche in aiuto dai Colchoneros per il pagamento dell’ingaggio. Insomma, non è semplice arrivare all’ex bianconero, anche se a Trigoria c’è sempre la carta Dybala – caro amico – che si potrebbe giocare.

Vedremo, ovviamente, quello che succederà nelle prossime settimane. Ma con questo incontro la sensazione è che una presa di posizione definitiva potrebbe essere vicina. Ricordiamo inoltre che Morata ha una clausola rescissoria che si aggira intorno ai 20 milioni di euro e c’è chi parla di 30 milioni. Soldi che il Milan, dopo la cessione di Tonali, ha per poter investire.