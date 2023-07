Il ritorno della maglia numero 10: da Totti a Dybala, tifosi scatenati

Il ritorno della maglia numero 10: sì, adesso è anche ufficiale. Non si tratta solamente di memoria ma di un back. Lo ha scritto proprio la Roma

Qualcuno ha già fatto capire di non volerla vedere in campo. E qualcun altro ha scritto che quel back, pubblicato dalla Roma mostrando la maglia numero 10, dovrebbe essere per rivedere in campo Francesco Totti, che secondo alcuni sarebbe meglio di quelli che scendono in campo.

Ma sono molti quelli che hanno preso in un altro modo la notizia che adesso è ufficiale del ritorno della maglia numero 10 dopo il capitano che si rivedrà in campo l’anno prossimo. E tutti gli indizi, visto che se vogliamo dirla tutta c’è anche il like di Paulo Dybala, portano appunto all’argentino come nuovo possessore di quel numero che tutti sognano di indossare un giorno nella propria vita. O almeno quelli che giocano davanti e che hanno certe caratteristiche. E la Joya quelle caratteristiche ce le ha tutte, senza discussione alcuna. Uno che quella maglietta – dopo il 21 concesso da Matic – la potrebbe davvero indossare.

Ritorna la numero 10, tifosi scatenati

E pensando a Dybala con la 10 – allontanando anche in questo modo tutte le indiscrezioni e le voci di mercato – i tifosi giallorossi, sui social, si sono immediatamente scatenati. Molti lo vedono già l’argentino esultare sotto la Sud con quel numero che ha fatto la storia e che da quel giorno del 2017 è quasi un tabù. La benedizione, comunque, Francesco, l’ha già data. Certo, Dybala dovrebbe rimanere almeno 20 anni, ma poco importa adesso. L’importante è che pure il prossimo anno ci sia dentro la Roma.

Insomma, non più una memoria, per rivivere mentalmente i colpi del capitano, ma una cosa reale, seria, di quelle che fanno sognare. Ma vi immaginate il prossimo anno tutti i ragazzini con la maglia numero 10 di Dybala? Sarebbe, onestamente, anche un grandissimo colpo sotto l’aspetto del marketing.