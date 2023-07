La Roma incassa ancora: ecco la cifra ufficiale che i giallorossi metteranno nelle proprie casse dopo il Mondiale in Qatar della passata stagione

Il Mondiale in Qatar del 2022 lascia qualcosa alla Roma. Sì, la FIFA, a tutti quei club che hanno mandato dei giocatori a disputare la più importante manifestazione pallonara del Pianeta, dà dei soldi per il “prestito” dei giocatori e, questa mattina, il report è stato reso ufficiale.

In Italia sono 27 i club che hanno mandato dei giocatori a giocare in Qatar, e in testa a questa classifica c’è la Juventus, che ha incassato oltre 3milioni di dollari. Inter e Milan invece chiudono il podio mentre la Roma è settima in questa speciale classifica. E andiamo a vedere nel dettaglio quanti soldi incasserà la società giallorossa.

La Roma incassa, dalla FIFA

Dalla FIFA arriveranno 952mila dollari. Una cifra non male per Pinto che ovviamente avrebbe incassato di più qualora al Mondiale ci fosse andata anche la nazionale azzurra, visto che diversi elementi giallorossi sarebbero stati convocati da Roberto Mancini. Ma il gm portoghese si deve accontentare.

In questa classifica ovviamente c’è anche la Lazio, che però è molto indietro visto che ha messo nelle casse solamente 450mila dollari ed è alla posizione numero 12. Nel Report della FIFA inoltre c’è anche il Mantova e ci sono diversi club di Serie B. Singolare pure il caso di Enzo Fernandez – sono stati tre i club che per lui hanno incassato soldi – che, sono arrivati, anche ad un club di quinta serie inglese. In totale la FIFA farà arrivare a tutte le società oltre 209milioni di dollari. Una cifra enorme per oltre 800 giocatori convocati e 440 club coinvolti in questa operazione.