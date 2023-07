Roma, Mourinho accontentato: ora è anche UFFICIALE

Roma, Mourinho è stato accontentato: adesso è anche ufficiale la scelta del club in vista della seconda parte di preparazione. Il comunicato Saltata la tournée asiatica, la Rom ha deciso di andare per la terza volta in Portogallo. Quattro volte negli ultimi tre anni, perché anche lo scorso inverno, nel momento in cui c’è stato lo stop per il Mondiale, la squadra di Mourinho si è andata ad allenare proprio a casa dello Special One.

La notizia si sapeva ma adesso è anche ufficiale, così come da comunicato giallorosso: la truppa capitolina – che sabato disputerà un’amichevole a Trigoria – volerà ad Albufeira il prossimo 22 luglio, cercando di trovare un po’ di sollievo rispetto alle temperature tropicali che stanno investendo l’Italia e in particolare Roma proprio in questi giorni. Ed è stata anche annunciata in maniera ufficiale un’amichevole.

Roma, ecco l’amichevole contro lo Sporting Braga

Quattro giorni dopo l’atterraggio in Portogallo, il 26 luglio quindi, la truppa di Mourinho giocherà un’amichevole contro lo Sporting Braga all’Estado Municipal di Albuferia. Il calcio di inizio è previsto per le 21. E non si sa ancora se il match potrà essere seguito in tv. Vedremo se nel merito ci saranno delle novità nei prossimi giorni.

La cosa certa, adesso, è una sola: la questione relativa all’amichevole e al viaggio in Europa e non dall’altra parte del Mondo. Non ci sarà nessun problema legale visto che la Roma ha comunque saltato l’amichevole con il Tottenham – notizia questa riportata da Il Messaggero – la società infatti ha promesso un altro appuntamento per una data concordata. Da quelle parti hanno capito che dopo i problemi avuti con il pagamento del corrispettivo per il quale era stato trovato un accordo, sarebbe stato assai difficile andare in Asia per giocare una sola amichevole.