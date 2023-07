Calciomercato Roma, doppietta infuocata: promessa da urlo e nuovo ribaltone

Dalla Spagna arrivano importanti aggiornamenti sul futuro di un calciatore seguito in tempi e in modi diversi anche dalla Roma. Le ultime.

Sono giorni caldissimi in casa Roma. Tiago Pinto, infatti, è al lavoro per puntellare l’organico a disposizione di José Mourinho con innesti mirati e funzionali allo scacchiere tattico del tecnico portoghese.

Oltre al restyling in attacco (Scamacca e Morata restano i primi nomi nella lista dei desideri giallorossa), occhio all’evolvere della situazione in mediana. Tra i profili messi nel mirino, la candidatura di Sabitzer è quella che probabilmente stuzzica più di tutte. Il Bayern Monaco, però, fino a questo momento non ha aperto in maniera convinta alla cessione del suo centrocampista, individuato da Mourinho come l’innesto ideale sia in termini di quantità che capacità negli inserimenti. Ecco perché la Roma tiene vive anche altre piste: la candidatura di Renato Sanches, ad esempio, non può essere trascurata. Nelle scorse settimane, inoltre, anche Daichi Kamada era stato accostato alla Roma, anche se per adesso la pista giallorossa resta piuttosto fredda per il futuro del nipponico.

Calciomercato Roma, anche il Real Betis su Kamada

Dopo aver deciso di non rinnovare il suo contratto con l’Eintracht in scadenza lo scorso 30 giugno, Kamada si sta guardando intorno per capire il da farsi. A lungo nel mirino del Milan, che però ha dirottato le sue attenzioni su altri obiettivi, per Kamada potrebbero ora aprirsi le poste della Liga. Nelle ultime ore l’Atletico Madrid, infatti, ha intensificato i contatti e punta a strappare il sì del calciatore, soprattutto se alla fine Joao Felix dovesse fare le valigie. Ma i colpi di scena non sono finiti qui.

Stando a quanto riferito da ‘El Gol Digital’, infatti, sulle tracce del jolly giapponese si sarebbe messo anche il Real Betis, a caccia di un rinforzo con il quale puntellare un reparto che nell’ultima stagione ha peccato molto in termini di fantasia ed imprevedibilità. Con la promessa di un posto da titolare e una centralità totale del nuovo progetto, i biancoverdi hanno fatto irruzione nella trattativa e sperano di trovare la quadra definitiva. Come già ribadito, la concorrenza è comunque molto folta: staremo a vedere cosa succederà.