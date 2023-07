Calciomercato Roma, doppio sprint per Pinto: Morata e Scamacca

Calciomercato Roma, doppio sprinto per Pinto: ormai i giallorossi hanno deciso di puntare su due attaccanti. Si entra nella fase calda.

La fase decisiva, calda, quella che potrebbe dare un senso a tutta questa attesa. La Roma vuole due attaccanti, secondo quelle che sono le informazioni di Angelo Mangiante. E adesso le parti sono a lavoro per trovare l’incastro definitivo. Non solo per Scamacca, con il quale c’è già l’accordo, ma anche e soprattutto per Alvaro Morata.

Due mesi di lavoro sottotraccia scrive il giornalista sul proprio profilo Twitter. Due mesi di lavoro ai fianchi della Roma che adesso deve raccogliere i frutti di quanto fatto fino ad oggi. Morata, come spiegato ieri e come confermato oggi, verrebbe presto nella Capitale, voglioso di rilanciarsi con al fianco il suo caro amico Paulo Dybala, e voglioso di essere allenato da José Mourinho.

Calciomercato Roma, Pinto vuole due attaccanti

Oggi la Roma ha sostenuto la prima amichevole stagione contro la Boreale con il solo Belotti come prima punta. Non ha segnato il Gallo ma ha servito due assist. Ma quello che contano, sappiamo benissimo, sono i gol: zero quelli dell’ex Torino nello scorso campionato, uno score poco invidiabile, che ha fatto pensare Pinto, alle prese anche con l’infortunio di Abraham che ne avrà ancora per molto tempo.

Ecco perché la scelta di prendere due attaccanti, due elementi in grado di alzare e anche di molto l’asticella della squadra. E Mourinho spera di averne qualcuno presto, almeno uno, da portare in Portogallo il prossimo 22 luglio quando la Roma partirà per il ritiro in Algarve.