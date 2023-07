Calciomercato Roma, i soldi non sono tutto: dipende da Mourinho

Calciomercato Roma, la carezza di Mourinho blocca tutto. Ecco la situazione che si potrebbe creare nelle prossime ore

Ve lo abbiamo detto con largo anticipo, ma proprio tanto: Spinazzola è uno che potrebbe partire in questa sessione di mercato, non solo perché lo scorso anno non ha convinto più di tanto, ma soprattutto perché è in scadenza di contratto e fino ad oggi colloqui per un possibile rinnovo non ne sono arrivati. Ma di offerte concrete per ora pochissime.

L’unica che forse potrebbe essere inserita in questa categoria è quella dell’Al-Shabab, un triennale per lui da 5 milioni di euro all’anno e 7 milioni alla Roma, secondo le indiscrezioni, che però non hanno convinto del tutto Pinto. Che aspetta semmai un rialzo per dare l’accelerata all’operazione. Insomma, per il momento come detto è quasi tutto fermo, da prendere con la dovuta cautela. E poi c’è pure un’altra questione da tenere in seria considerazione, ed è quella della volontà del giocatore che non sembra del tutto convinto di andare a giocare dall’altra parte del Mondo. E potrebbe dire addio in maniera definitiva a questa opportunità, secondo quelle che sono le informazioni del Corriere dello Sport in edicola questa mattina, in un solo modo.

Calciomercato Roma, la situazione di Spinazzola

Basterebbe, si legge sul quotidiano, una carezza di Mourinho. Basterebbe che lo Special One gli dicesse che punta ancora su di lui per il prossimo anno mandando così in soffitta tutti quelli che sono i possibili pensieri di un addio.

E questo nonostante, come detto prima, un contratto in scadenza il 30 giugno del 2024 che non sembra abbia possibilità di andare oltre. Ma sappiamo bene che il carisma del tecnico giallorosso è qualcosa che va oltre, e che quindi può davvero smuovere tutto. Vedremo quello che succederà con una sensazione: non è ancora finita la telenovela e durerà per molto tempo, almeno fino a quando non ci sarà una comunicazione ufficiale.