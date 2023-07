Colpo di scena Morata-Roma: ha già detto sì

Il futuro di Alvaro Morata potrebbe tingersi di giallorosso. L’apertura dello spagnolo non è tardata ad arrivare.

La richiesta di José Mourinho di un attaccante di un certo spessore si sta coniugando con la volontà dello Special One di regalare al tecnico portoghese un innesto con il quale rimpiazzare l’infortunato Tammy Abraham. Tenendo sempre calda la pista Scamacca, nelle ultime ore in ottica Roma ha ripreso quota la pista che conduce ad Alvaro Morata.

L’attaccante spagnolo potrebbe nuovamente fare le valigie e ritornare in Serie A. L’incontro della prossima settimana tra Pinto e l’entourage del calciatore farà luce sul valore della clausola rescissoria che lega Morata all’Atletico Madrid. Ciò che filtra da parte del calciatore, però, è un’apertura alla proposta della Roma che sotto-traccia sta lavorando con il calciatore per trovare una prima quadra ed indirizzare l’operazione.

Morata alla Roma: la volontà del calciatore è chiara, sprint giallorosso

Ma c’è di più. Secondo quanto riportato da Augusto Ciardi, la volontà di Morata sarebbe proprio quella di vestire la maglia giallorossa. Un primo mattoncino per un affare che comunque non si preannuncia in discesa.

I Colchoneros, infatti, intendono intavolare l’eventuale cessione di Morata solo a titolo definitivo. Del resto lo spagnolo è legato all’Atletico Madrid da un contratto in scadenza nel 2024; nel caso in cui l’operazione fosse avallata in prestito con diritto di riscatto, a quel punto lo spagnolo dovrebbe trovare l’intesa con il club di Madrid per il rinnovo. Il primo passo per provare a sbloccare l’affare, però, è stato compiuto: Morata vuole la Roma. Senza se e senza ma. Starà a Pinto, ora come ora, provare a trovare la quadra definitiva. Fermo restando che il domino degli attaccanti non è ancora realmente partito e le sorprese sono sempre dietro l’angolo.