La Roma non dimentica: rifiuto da 7 milioni

La Roma non dimentica, e al momento il rifiuto è più dovuto ai 7 milioni di euro spesi sul mercato per prenderlo. Offerta rispedita al mittente

Non ci siamo ancora, il prezzo non è quello giusto. E per il momento è tutto fermo anche se, una soluzione, dovrà essere ovviamente trovata nello spazio di poco tempo. Ma ad oggi non ci sono delle novità sul fronte Bryan Reynolds, terzino destro che è lontano anni luce dalla Roma. Anzi, forse una novità c’è, e vediamo quale.

Secondo quelle che sono le informazioni riportate da Il Tempo, Pinto avrebbe rifiutato quell’offerta arrivata dal Westerlo sulla base di 3,5milioni di euro per il cartellino del giocatore statunitense più il 20% sulla futura rivendita. Non ci sono le basi in questo modo per riuscire a chiudere l’affare, e allora ecco che questa operazione in uscita potrebbe anche andare per le lunghe.

La Roma non dimentica, Pinto rifiuta l’offerta

La Roma, si legge sul giornale, non ritiene adeguata la cifra messa sul piatto per il giocatore. Soprattutto perché Reynolds è stato pagato 7milioni di euro. Insomma, un tira e molla che al momento non ha nessuna soluzione all’orizzonte.

Reynolds come sappiamo non rientra più nei progetti giallorossi. A destra inoltre c’è pure un altro esubero che senza ombra di dubbio è quello di Karsdorp che così come vi abbiamo raccontato ieri per il momento ha ricevuto delle offerte da due club di Ligue 1. Ma non ancora così importante da convincere Pinto ad accettare. Di certo andando a leggere tutti questi nomi c’è una cosa: gli esuberi sulle corsie sono tanti, almeno due, e il gm giallorosso deve cercare in tutti i modi di piazzarli.