Morata alla Roma, accordo totale: conto alla rovescia

Morata alla Roma, c’è l’accordo totale per il trasferimento dell’attaccante spagnolo nella capitale: comincia il conto alla rovescia

Alvaro Morata è senza alcun dubbio un attaccante di alto livello. In Italia ha dimostrato tutto il suo valore a Torino, con la maglia bianconera della Juventus, con la quale si è distino sia grazie a prestazioni di alto livello che in zona realizzativa.

La trattativa non è stata affatto semplice, secondo le ultime indiscrezioni infatti la clausola rescissoria presente nel suo contratto è stata oggetto di discussione tra gli agenti del calciatore ed il club spagnolo. Secondo l’Atletico Madrid la cifra ammonta a circa 20 milioni di euro, mentre i rappresentanti di Morata ritengono che sia decisamente più bassa.

Secondo loro la somma che consentirebbe al loro assistito di lasciare Madrid sarebbe di circa 10-11 milioni di euro, ecco il perché dello stallo delle ultime settimane, con i club interessati che stavano cercando di capire la situazione contrattuale dell’ex Real Madrid.

A spuntarla è proprio la Roma, con Tiago Pinto che riesce finalmente a consegnare a José Mourinho il tanto agognato centravanti, parte il conto alla rovescia: manca solo l’ufficialità

Il centravanti era l’obbiettivo primario di società e allenatore, consapevoli del fatto che da questo acquisto potrebbero dipendere gli obbiettivi futuri della squadra. I principali candidati per questo ruolo erano Gianluca Scamacca ed Alvaro Morata, ma il muro del West Ham ha impedito ai giallorossi di tentare l’affondo decisivo per riportare l’ex Sassuolo in Italia, e alla fine si è deciso di puntare su Morata.

Secondo il portale Footballnews ci sarebbe infatti un accordo totale tra le parti, ed il trasferimento dell’attaccante spagnolo sarebbe ormai solo questione di tempo. Nell’articolo non si parla di cifre di trasferimento, ma solo dello stipendio del calciatore, che percepirà circa 4,5 milioni di euro più bonus, cifra decisamente più bassa di quella percepita a Madrid.

Sempre secondo Footballnews decisivi per la buona riuscita dell’affare sono stati Paulo Dybala, suo grande amico sin dai tempi della Juventus, e José Mourinho, che già in passato era risultato decisivo in fase di trattativa per convincere nuovi calciatori a sposare il progetto giallorosso.