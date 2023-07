Niente rinnovo e messaggio alla Roma: “Voglio giocare una coppa”

Niente rinnovo ed il calciatore manda un messaggio chiarissimo alla società giallorossa: “Voglio giocare una coppa”

Con la cessione degli esuberi Tiago Pinto è riuscito ad adempiere ai doveri della società verso i vertici del calcio europeo, ma potrebbe non essere finita qui. Nonostante i quasi 30 milioni di plusvalenze registrate a bilancio, che hanno fatto in modo che la Roma andasse incontro solo ad una piccola ammenda con la Uefa, le cessioni potrebbero non essere finite qui.

Ci sono infatti ancora alcuni calciatori ritenuti in esubero da allenatore e società, dalle loro cessioni si ricaverebbero ulteriori soldi da investire sul mercato, in modo tale da facilitare l’acquisto di un centravanti. Uno dei principali nomi in uscita è quello di Matias Vina, che già a gennaio era stato ceduto in prestito in Premier League, salvo poi tornare a fine stagione nonostante il Bournemouth sia riuscito a centrare la salvezza, anche grazie alle prestazioni del terzino romanista.

Sull’esterno uruguaiano potrebbe tornare di moda l’interesse del Bournemouth, che secondo le ultime indiscrezioni non avrebbe riscattato il calciatore per cercare di strapparlo alla Roma per una cifra più bassa, per quanto riguarda il calciomercato in entrata invece uno degli obbiettivi di Tiago Pinto è uscito allo scoperto, mandando un chiaro messaggio al club capitolino.

L’obbiettivo principale dei giallorossi resta il centravanti, con Abraham infortunato, e Belotti unico nel ruolo, la Roma è dunque costretta ad intervenire sul mercato. Le piste più calde restano quelle che portano a Morata e Scamacca, ma per entrambi si prevede una trattativa difficile, ma soprattutto che non si chiuderà in tempi brevi.

Anche il centrocampo è uno dei ruoli che il tecnico ha chiesto di rinforzare, nonostante l’acquisto di Aouar infatti manca ancora qualcosa a livello numerico vista la partenza di Gini Wijnaldum. Sul taccuino di Pinto spicca anche il nome del centrocampista del Bologna Dominguez, che secondo le ultime indiscrezioni potrebbe essere vicino all’addio al club emiliano.

In un’intervista riportata da Tuttomercatoweb il calciatore ammette lo stallo nella trattativa per il rinnovo, ma soprattutto manda un chiaro messaggio alle sue pretendenti, giallorossi compresi, ecco le sue parole:

“Non so come andrà avanti la trattativa, l’ultima volta che ne abbiamo parlato è stato ad aprile e c’era differenza tra richiesta e offerta della società. Al momento però io penso solo ad allenarmi, per il resto ci sono i procuratori. Sicuramente per ambizione personale potrebbe essere una squadre che gioca le Coppe Internazionali. Io qua a Bologna mi trovo benissimo, l’anno scorso siamo andati vicinissimo a giocare anche noi una Coppa, ma qui sto bene così come la mia famiglia”.