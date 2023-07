Proposta ritirata, la Roma ora trema: il poker è servito

L’effetto domino degli attaccanti rischia di coinvolgere indirettamente anche la Roma. La reazione è stata fulminea.

Come spesso succede in ogni sessione di calciomercato, è la girandola degli attaccanti a calamitare le maggiori attenzioni mediatiche. In casa Roma, ad esempio, la ricerca del profilo offensivo con il quale rinforzare un reparto che sarà orfano di Abraham per diversi mesi è divenuta una stringente necessità.

I profili nel mirino dei giallorossi di certo non mancano. Scamacca e Morata sono sicuramente i primi nomi sulla lista dei desideri di Pinto, che nelle ultime ore ha intensificato i contatti con l’Atletico Madrid per provare a capire eventualmente i margini di manovra. Nelle ultime ore, però, a tenere banco è stato soprattutto il caso Lukaku. Quando l’Inter sembrava ad un passo dal chiudere l’operazione, l’irruzione della Juventus ha scompaginato le carte in tavola. I bianconeri hanno trovato l’accordo con il belga e sono pronti a soddisfare le richieste del Chelsea. Prima, però, sono obbligati a cedere Dusan Vlahovic, oggetto del desiderio del Psg che potrebbe chiudere il cerchio nei prossimi giorni.

Calciomercato Roma, anche l’Inter su Morata dopo il dietrofront di Lukaku

Ad ogni modo l’Inter, sentendosi tradita dal comportamento di Lukaku, ha deciso di ritirare la sua offerta al Chelsea, virando su altri obiettivi. Secondo quanto riferito da Sky, la nuova lista nerazzurra comprende altri obiettivi.

Da Balogun a Nzola, passando per Taremi e Morata, quest’ultimo oggetto del desiderio proprio della Roma. In attesa di sbloccare l’empasse legato a Scamacca, Pinto sta lavorando sotto traccia per provare a mettere mattoncini importanti per l’acquisto dell’attaccante spagnolo, dal quale avrebbe ricevuto significative aperture. La clamorosa decisione di Lukaku di accettare la proposta della Juve, però, può cambiare anche il destino di Morata, finito nel mirino dell’Inter. Al momento, chiaramente, si tratta soltanto di sondaggi esplorativi; non è escluso, però, che i nerazzurri possano pensare ad un vero e proprio blitz. In pole position nella corsa a Morata, però, resta sempre e comunque la Roma.