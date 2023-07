Roma-Boreale 4-0: è di Pagano il primo gol stagionale giallorosso

Prima amichevole stagionale per la Roma contro la Boreale, formazione che milita nel campionato di Eccellenza. Ecco le prime scelte di Mourinho

Sotto un caldo asfissiante, la Roma di José Mourinho ha disputato la prima amichevole della sua stagione contro la Boreale, squadra che milita nel campionato di Eccellenza. Un test a porte chiuse per la truppa giallorossa che si è imposta per quattro a zero grazie alle reti di Pagano nel primo tempo e di Solbakken, Belotti e Aouar nella ripresa.

Inizialmente Mourinho ha mandato in campo i suoi uomini con il 3-5-2, con Svilar in porta, Karsdorp, Mancini e Llorente – unico ammonito – in difesa. Zalewski ed El Shaarawy sulle corsie esterne, Matic, Pagano e Aouar centrali in mezzo. Dybala e Belotti come attaccanti. Poi spazio per tutti gli altri. Sotto la prima formazione della nuova stagione giallorossa.

Roma (3-5-2): Boer (31′ Svilar); Karsdorp, Mancini, Llorente (49′ Golic); Zalewski, Matic, Pagano, Aouar, El Shaarawy; Dybala (31′ Solbakken), Belotti. A disposizione: Smalling. Allenatore: José Mourinho