Zaniolo, amichevole ma non troppo: mani alla gola e tensione alle stelle

Zaniolo protagonista in negativo nell’ultima amichevole con il Galatasaray: mani alla gola e tensione alle stelle

Il carattere di Nicolò Zaniolo lo conosciamo ormai tutti. Secondo molti in Italia, Mancini su tutti, il problema vero di questo ragazzo non era la mancanza di talento, bensì la testa. Ecco il motivo per il quale il commissario tecnico dell’Italia ha più volte preferito convocare altri calciatori, rispetto all’ex numero 22 giallorosso.

I tifosi della Roma hanno sempre provato a difenderlo, facendo quadrato intorno al ragazzo quando le voci su di lui non erano delle migliori. Purtroppo però, come spesso accade nel mondo del calcio al giorno d’oggi, anche le più belle storie d’amore finiscono e, malauguratamente sempre in maniera negativa.

Il calciatore è arrivato a chiedere il trasferimento, esprimendo addirittura alla società la sua volontà di non scendere in campo nelle partite che hanno preceduto il suo trasferimento, cosa che ha lasciato sbigottito il pubblico di fede romanista, che non ha sdegnato di mostrare tutto il disappunto verso il ragazzo.

In Turchia sembrava poter essere tutto diverso per lui, anche grazie alle buone prestazioni collezionate con la nuova maglia, tuttavia in una recente amichevole l’ex romanista è stato protagonista di un brutto episodio di violenza nel rettangolo di gioco.

Zaniolo tensione alle stelle in amichevole: mani alla gola e rissa sfiorata

Così come gli altri club europei anche il Galatasaray di Nicolò Zaniolo è al lavoro per preparare al meglio al stagione a venire. Il club turco è alle prese con una serie di amichevoli estive, occasione per i calciatori per mettere minuti nelle gambe e ritornare presto nella migliore condizione fisica.

Tuttavia spesso anche in amichevole può capitare che saltino i nervi, e che i giocatori in campo si rendano protagonisti di episodi spiacevoli a causa della tensione dovuta alla partita. Questo è proprio quello che è successo all’ex numero 22 giallorosso Nicolò Zaniolo, che nel corso del match tra Galatasaray e Csavskar, ha perso le staffe.

A seguito di un contrasto di gioco Zaniolo ed il difensore avversario hanno avuto un acceso diverbio verbale, al cui sono seguite mani al collo e attimi di tensione, con tutti gli uomini in campo arrivati a fermare i due avversari. La situazione è poi tornata alla normalità ed il Galatasaray si è imposto per 4-2 proprio grazie alla doppietta dell’ex romanista.