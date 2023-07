Calciomercato Roma, gli arabi cambiano fascia: nuova offerta

Calciomercato Roma, non si placa l’interesse dei club arabi che stanno letteralmente depredando l’Europa: nuova offerta ai giallorossi

Il calcio arabo sta lentamente ed inesorabilmente entrando nell’élite mondiale. Solo pochi mesi fa in pochi credevano alle parole di CR7, primo a lasciare l’Europa per questa nuova avventura, secondo il portoghese infatti il calcio arabo si sarebbe imposti tra i primi al mondo, e ad oggi queste parole non rappresentano più un utopia.

La differenza rispetto a Cina e America è sostanziale, gli arabi non cercano solo calciatori a fine carriera, ma anche quelli nel pieno della loro condizione fisica, come ad esempio Milinkovic-Savic, da molti ritenuto tra i top nel ruolo, che ha deciso di intraprendere questa nuova avventura.

Secondo alcune indiscrezioni il paese starebbe cercando di elevare il movimento calcistico nel tentativo di lanciare la loro candidatura per ospitare una delle prossime edizioni dei mondiali, come era successo ad esempio anche con la Cina, progetto che però poi naufragò.

Anche la Roma ha ricevuto offerte dalla Saudi Pro League: 7 milioni per il cartellino dell’esterno sinistro Leonardo Spinazzola, ritenuta però insufficiente per farlo partire. Un altro club dunque piomba su un altro calciatore giallorosso, ecco l’offerta presentata alla società.

Calciomercato Roma, nuova offerta dall’Arabia

La Saudi Pro League ha cominciato ad investire pesantemente nel mercato calcistico. Non è chiaro però se il progetto possa essere sostenibile e duraturo nel tempo, soprattutto visti i contratti faraonici che i club pagano ad ogni singolo calciatore proveniente dal vecchio continente.

Anche i calciatori della Roma sono sotto la lente d’ingrandimento degli osservatori arabi. Il primo in ordine cronologico è l’esterno sinistro Leonardo Spinazzola, per il quale era stata presentata un’offerta ritenuta troppo bassa, ed ora un altro calciatore finisce nel mirino della Saudi Pro League.

Stiamo parlando di Rick Karsdorp, secondo Flavio Tassotti infatti sull’esterno olandese sarebbe forte l’interesse dell‘Al Shabab, che spera di ingaggiarlo durante questa finestra di calciomercato. Nel suo articolo Tassotti non parla di cifre, ne per quanto riguarda il trasferimento, che per l’offerta presentata al calciatore, che però non sembrerebbe convinto a pieno di questo trasferimento.

La Roma invece sembrerebbe aver messo l’esterno olandese sul mercato, intimandolo di trovare una sistemazione al più presto, il calciatore però, come molti suoi colleghi preferirebbe rimanere in Europa, anche se il ritorno in Olanda al momento non sembra contemplato.