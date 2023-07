Inter forte su Morata: l’annuncio di Bozzo dopo l’incontro

Calciomercato Roma, Morata in Serie A e assalto Inter: arriva l’annuncio ‘ufficiale’ sul futuro dell’ex Juventus.

Dopo la telenovela Frattesi, in grado di infiammare il mese di giugno nella sua totalità, il nome di Alvaro sta certamente rappresentando uno dei più caldi di questa fase, attualmente contraddistinta dalla necessità di accelerare le tempistiche al fine di concretizzare ingaggi tempestivi e funzionali quanto prima.

Ne sa qualcosa lo stesso Tiago Pinto, bravo a chiosare i primi 30 giorni estivi con le plusvalenze pattuite con la Uefa ma adesso non meno impegnato nelle questioni relative ai colpi in entrata.Come si diceva, Morata sta rappresentando il profilo in grado di attirare le maggiori attenzioni, alla luce di una situazione contrattuale all’Atletico Madrid che, seppure intrisasi di giallo nel corso di questi ultimi giorni per una valutazione diversa che giunge dal club spagnolo e dagli entourage, rende un suo acquisto a dir poco appetibile. Accostato anche al Milan e finito nuovamente al centro anche di possibili rumors su un ritorno alla Juventus, il numero 9 sembrerebbe adesso ‘oscillare’ tra la Capitale e Milano.

Calciomercato Roma, incontro terminato per Morata: “Non posso aggiungere altro”

Dopo l’incontro con Tiago Pinto, anche l’Inter ha iniziato a muoversi concretamente per valutare le possibilità di un’operazione divenuta a dir poco attraente soprattutto in una fase caratterizzata dalla ‘scomparsa’ di Lukaku e la decisione di Marotta e colleghi di abbandonare la pista legata al centravanti belga.

I dialoghi e i contatti di queste ultime ore, oltre che a restituire consapevolezza circa il serio interesse dell’Inter, sembrerebbero avvisare anche una Roma che, sebbene vigile parallelamente anche su Scamacca, sa bene di non avere tempo infinito per consegnare a Mourinho almeno un volto nuovo in attacco. Su tale fronte, destinato con ogni probabilità a infiammarsi ancora di più nelle prossime ore e giorni, si è espresso Giuseppe Bozzo, direttore sportivo e socio dell’entourage di Morata.

Dopo il colloquio con le parti interiste, queste le sue parole rilasciate ai microfoni di Calciomercato.it. “L’incontro è andato bene, dai. Non posso aggiungere altro; non abbiamo sentito l’Atletico Madrid ma davvero non posso dire altro”.