Calciomercato Roma, 10 milioni in Serie A

Rilancio immediato di 10 milioni di euro: hanno deciso di fare sul serio e puntano tutto sul centrocampista. Ecco la situazione

Il rilancio è di quelli importanti dopo l’offerta, la prima, che è stata rifiutata. Ma da quelle parti non si arrendono e vogliono prendersi il giocatore. E magari sperano che l’operazione possa andare in porto in tempi brevi. Un elemento che soprattutto nell’ultimo periodo è stato nuovamente accostato alla Roma, anche per via delle difficoltà di Pinto di arrivare al centrocampista.

La Roma, come sappiamo, non cerca solo un centravanti ma ha in mente di regalare a Mourinho anche un altro giocatore, dopo Aouar, per la zona mediana. Renato Sanches – che è partito con il Psg per la tournée in Giappone – sembrerebbe il primo obiettivo, poi c’è Sabitzer e si è parlato pure di Kamada, Paredes e di un ritorno di Wijnaldum con questi ultimi due che invece sono rimasti fuori dai convocati parigini. Infine il nome che è uscito nuovamente è quello di Dominguez, centrocampista del Bologna che però ha importanti estimatori soprattutto in Turchia. Ed è proprio da lì che è arrivato il rilancio.

Calciomercato Roma, rilancio immediato per Dominguez

Nei giorni scorsi il Fenerbahce ha offerto 8 milioni di euro, una proposta che il Bologna ha rispedito al mittente. Ma i turchi vogliono il centrocampista e secondo le informazioni che sono state riportate da fotomac.com.tr ha alzato la posta, spingendosi fino a 10milioni di euro per il cartellino. Un’offerta che il Bologna potrebbe prendere in seria considerazione.

Al momento non si conosce la risposta del club emiliano. Però si tratta. Con il Fenerbahce che sembra essere pronto a lavorare ai fianchi dei rossoblù per riuscire a centrare l’obiettivo. Per la Roma il profilo di Dominguez come abbiamo capito non è il primo nella lista, non è quello in cima ai desideri, ma sarebbe stata, e potrebbe ancora essere ovviamente, una buona alternativa. Vedremo quello che succederà, con una situazione che si potrebbe sbloccare nel corso dei prossimi giorni.