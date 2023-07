Calciomercato Roma, svolta per il rinnovo e addio Serie A

Calciomercato Roma, svolta e rinnovo: in questo caso ha vinto il cuore. Una cosa che ormai non si vede più da queste parti

Rinnovo ad un passo. Così sembra. E se lo dice Il Telegraph allora qualcosa di vero c’è. Un elemento che non è riuscito a trovare una sistemazione a quanto pare, nemmeno in Arabia Saudita, dove era stato cercato. Ma chissà, forse ha ritenuto l’offerta poco allettante oppure non voleva andare a giocare dall’altra parte del Mondo. Un colpo a parametro zero che sfuma.

Nei mesi scorsi si è parlato molto di Zaha, attaccante del Crystal Palace in scadenza di contratto che era entrato non solo nel mirino della Roma ma anche della Lazio. Un giocatore che voleva giocare la Champions League – si vociferava – ma che adesso potrebbe rimanere in Premier League proprio in quel club che ha fatto parte della sua vita proprio in questi ultimi anni. Il Palace in questo periodo non ha mai mollato la presa, anzi, in più di un’occasione ha rilanciato sperando di convincerlo. E alla fine sembra esserci riuscito.

Calciomercato Roma, Zaha rinnova

Zaha come sappiamo era stato accostato ai giallorossi anche per via di quel suo status di svincolato che a Pinto piaceva tanto. Ma fondamentalmente la Roma non ha mai affondato il colpo quindi di beffa proprio non se ne può parlare. Di certo piaceva l’esterno offensivo, anche perché si pensava che Mou prima o poi avrebbe potuto decidere di passare a quattro dietro rimodulando anche il compito degli esterni offensivi. Ma anche in queste prime uscite della nuova stagione la linea è quella di un pacchetto arretato a tre uomini, e pure gli innesti che sono arrivati confermano questa direzione.

Insomma, Zaha dovrebbe rimanere lì, al Palace, e continuare così a giocare in Premier League il prossimo anno. Una decisione maturata nel tempo. E alla fine ha prevalso il cuore. Cosa che raramente ormai si vede in giro per l’Europa e per il Mondo.