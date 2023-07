Milan pigliatutto, bancomat Roma: blitz imminente

Milan scatenato sul mercato e anche la Roma ci potrebbe guadagnare. Il blitz sembra imminente. Ecco quanto incassano i giallorossi

Un Milan scatenato sul mercato pronto a chiudere un’altra operazione in entrata e, in questo caso, anche la Roma ci guadagnerebbe. Sì, è proprio così, visto che nel momento in cui i giallorossi hanno ceduto Calafiori al Basilea, si sono tenuti una percentuale sulla futura rivendita del calciatore.

Allora, andiamo con ordine: i rossoneri hanno messo nel mirino l’esterno che è in Svizzera e lo vogliono a Milanello per il ruolo di vice Theo Hernandez. Un colpo che si potrebbe chiudere nello spazio di pochissimo tempo visto che il blitz è imminente come riportato da Daniele Longo. Insomma, un’operazione che sembra essere entrata proprio nel vivo.

Milan scatenato, quanto spetta alla Roma per Calafiori

Così come successo per Frattesi, la Roma ha tenuto una percentuale che, secondo quanto riportato in questo caso dal Romanista, dovrebbe essere del 40%, Insomma, un bel poco di soldini che Pinto si potrebbe ritrovare in cassa da investire per quelle che sono le sue operazioni di mercato. Vedremo se questa trattativa andrà in porto nelle prossime settimane, con la Roma ovviamente spettatrice interessata.

Quella di ieri, infine, è stata comunque una giornata assai particolare e proficua, soprattutto la serata giallorossa. In un colpo solo Shomurodov si è avvicinato in maniera sensibile al Cagliari mentre Reynolds è già in Belgio per chiudere il suo accordo con il Westerlo. Insomma, ci siamo, le cose sembrano essersi messe per il verso giusto.