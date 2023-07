Roma, infortunio Solbakken: la diagnosi è arrivata

Roma, ecco la natura del problema fisico accorso ad Ola Solbakken. Tutti i dettagli.

Sbarcata ieri in Portogallo, la Roma di José Mourinho è impegnata proprio in questi minuti nella prima seduta di allenamento ad Albufeira, sede scelta per la seconda parte del ritiro estivo giallorosso.

Sono 24 i calciatori convocati dallo ‘Special One’ per il ritiro. Nella lista figura anche il nome di Ola Solbakken, che però deve fare i conti con i postumi del problema fisico patito nel corso dell’ultima amichevole con il Latina. La sensazione era che si trattasse di un infortunio di lieve entità.

Il che è stato confermato dai test a cui è stato sottoposto Solbakken, che hanno evidenziato un affaticamento muscolare alla coscia destra. Ragion per cui per l’ex Bodo Glimt sono previsti alcuni giorni di terapie e lavoro individuale, per ritornare al top della forma in tempi relativamente brevi e mettersi al servizio di Mourinho a pieno regime. Fino a quel momento, infatti, Solbakken non potrà essere aggregato in gruppo.

Tra campo e mercato. Sono comunque giorni roventi in casa giallorossa, non solo per le temperature che fanno da sfondo alle sedute di allenamento di Dybala e compagni. Pinto, infatti, è al lavoro per provare a puntellare l’organico giallorosso con innesti mirati. Pur continuando a restare vigile su Morata, la Roma sta accelerando per Scamacca facendo leva sul tesoretto ricavato dalle sempre più probabili cessioni.