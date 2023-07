Calciomercato Roma, batticuore Scamacca: cifre ‘anticipate’, nuovo indizio choc

Calciomercato Roma, nuove importanti novità riguardano la trattativa che dovrebbe riportare l’ex Sassuolo nella capitale: ecco l’indizio

Continua non senza qualche difficoltà il calciomercato della Roma, che ha già dovuto fare i conti con la Uefa, che ha costretto il club a pensare alle cessioni, chiedendo di registrare a bilancio 30 milioni di plusvalenze. Pinto è stato bravissimo ad andare vicino a questo obbiettivo senza però indebolire la rosa, ma solo cedendo quei calciatori ritenuti in esubero da società e allenatore.

Gli addi però potrebbero non essere finiti qui. Tra gli esuberi infatti ci sarebbero ancora i vari Vina, Shomurodov e Reynolds, che nel caso di cessioni porterebbero una cifra importante nelle casse societarie. Con queste cessioni si potrebbero sbloccare definitivamente le operazioni in entrata, non solo perché porterebbero la liquidità per investire, ma con i loro addii si abbasserebbe considerevolmente il monte ingaggi, e l’acquisto di nuovi calciatori non avrebbe più determinati limiti di budget.

La priorità per società e allenatore resta l’acquisto del centravanti, con Scamacca che ritorna ad essere la pista più calda dopo che nelle ultime ore è spuntato un indizio che ha del clamoroso.

Calciomercato Roma, batticuore Scamacca: nuovo clamoroso indizio

La priorità della Roma resta dunque il centravanti. Raffreddata la pista che porta a Morata, con l’Inter che pare avere già un accordo con lo spagnolo, dopo le elevate richieste dell’Atletico i giallorossi tornano ad insistere per l’attaccante del West Ham. Il calciatore avrebbe già dato il suo consenso al trasferimento, essendo Roma una meta a lui molto gradita vista la sua nota fede romanista ed il suo passato nella capitale:

“Ho sempre nostalgia dell’Italia, ma un mio eventuale ritorno non sarebbe un fallimento ma una opportunità irrinunciabile. Sapete quali sono i due colori del mio cuore. Roma è casa mia. Sogno di essere allenato da Mourinho, sono certo che mi stimolerebbe. Con Lorenzo Pellegrini su questa cosa ci abbiamo scherzato”.

Un nuovo indizio però lascia ben sperare per la chiusura in breve tempo di questo affare. Su Snai tra le varie quote per i trasferiementi quella di Scamacca-Roma è crollata fino a 1,50 volte la posta, un indizio eloquente che lascia ben sperare i tifosi romanisti. La trattativa infatti potrebbe chiudersi dopo le cessioni degli ultimi esuberi rimasti, con Tiago Pinto che potrebbe pensare di alzare l’offerta per il prestito oneroso e garantire un obbligo di riscatto agli inglesi.