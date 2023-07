Coppa Italia 2023/2024, UFFICIALE: il tabellone della Roma

Ufficializzato il tabellone per la prossima edizione della Coppa Italia 2023/2024. Ecco il cammino dei giallorossi.

Si prospetta una stagione al cardiopalma per la Roma. L’auspicio dei tifosi giallorossi, infatti, è che la compagine di José Mourinho possa arrivare il più lontano possibile nelle competizioni che la vedranno coinvolta. Sotto questo punto di vista, la sessione estiva di calciomercato ricoprirà inevitabilmente un ruolo di nevralgica importanza.

L’avvio del campionato, intanto, è sempre più vicino. Dybala e compagni stanno svolgendo la seconda parte del raduno in Portogallo, per prepararsi al meglio in vista dell’inizio della stagione. Una competizione nella quale i giallorossi cercheranno di giocarsi le loro carte sarà sicuramente la Coppa Italia, che l’anno scorso poco arrise ai capitolini, con lo scivolone interno contro la Cremonese che forse rappresentò una delle poche macchie della passata stagione della Roma. Un possibile nuovo confronto con i lombardi non è affatto da escludere. Da pochi istanti, infatti, la Lega Serie A ha ufficializzato il tabellone per la prossima edizione della Coppa Italia: esaminiamolo insieme.

Coppa Italia, UFFICIALE: ecco le possibili avversarie della Roma

La Roma si trova nella parte destra del tabellone, così come Lazio, Juventus e Napoli. Agli ottavi i giallorossi se la vedranno con una tra Empoli, Cittadella, Crotone e Cremonese. Laddove sia la Lazio che la Roma dovessero passare il turno, la stracittadina della Capitale si materializzerebbe già ai quarti di finali.

Nella parte bassa del lato destro del tabellone, invece, occhio al possibile scontro tra Juventus e Napoli. Sull’altro versante, invece, laddove nessuna bis steccasse, ai quarti si affronterebbero Inter-Fiorentina ed Atalanta-Milan, con possibile derby della Madonnina ai quarti. La data delle gare degli ottavi è ancora da stabilire: vi forniremo ulteriori dettagli in merito quando trapeleranno notizie ufficiali.