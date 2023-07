Inter ‘zittita’, c’è solo la Roma nel futuro di Dybala: i dettagli della clausola

Il sondaggio dell’Inter non ha portato a sviluppi concreti sul fronte Paulo Dybala: l’argentino resterà alla Roma. Le ultimissime.

Ad accendere l’estate caldissima della Roma sono le indiscrezioni che nelle ultime settimane accostano ai giallorossi diversi profili di respiro internazionale. Soprattutto in mediana e in attacco, infatti, si prospettano manovre importanti per riuscire a garantire quell’up-grade in termini qualitativi che José Mourinho si aspetta.

Nelle ultime ore, però, anche il futuro di Paulo Dybala è ritornato a tenere banco. Tra pochi giorni, infatti, scadrà la clausola che lega la ‘Joya’ ai giallorossi: doppia clausola in realtà, per l’Italia e per l’estero. Non è un mistero che la Roma voglia blindare il numero 21 con un rinnovo importante, con relativo adeguamento. Alla luce di una stagione che lo ha visto nuovamente protagonista, però, l’ex attaccante della Juventus ha calamitato l’interesse di diversi club in giro per l’Europa. Non ci sono mai stati, però, i presupposti per imbastire una trattativa concreta. La stessa Inter ha provato a sondare la situazione relativa a Paulo Dybala, con Marotta suo grande estimatore sin da quando ‘U Picciriddu’ militava tra le fila del Palermo.

Calciomercato Roma, clausola Dybala: ecco cosa sta succedendo

Come evidenziato da calciomercato.it, il ritorno di fiamma dell’Inter per Dybala è durato meno di un giorno. La clausola ‘italiana’ dell’argentino si aggira sempre sui 12 milioni di euro; tuttavia per quanto concerne il mercato di Serie A, è la Roma ad avere l’ultima parola in merito, che potrebbero in teoria annullare la clausola destinando una parte dell’importo nelle casse del calciatore. Ragion per cui, al di là di un sondaggio esplorativo, Marotta non ha potuto affondare il colpo.

Scongiurato il rischio di una partenza della ‘Joya’ (eventualità mai presa in considerazione dai diretti interessati), la Roma dovrà ora muovere passi concreti per il rinnovo del contratto dell’argentino. Attualmente Dybala è legato alla Roma da un contratto in scadenza nel 2025; ragion per cui l’area mercato giallorossa dovrà decidere se avanzare la proposta di un rinnovo annuale oppure lasciare in vigore l’attuale accordo. Qualora si dovesse materializzare la seconda ipotesi, però, la clausola si riattiverebbe nel mese di gennaio e porterebbe Dybala a guadagnare 5.8 milioni di euro più due di bonus. Un gioco di incastri che calamiterà sicuramente l’attenzione; ad ogni modo, il futuro del fuoriclasse argentino si chiama ancora Roma. Senza se e senza ma.