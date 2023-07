L’Inter ha telefonato a Dybala: risposta già arrivata

L’Inter ha telefonato a Dybala: da quelle parti il mancato arrivo della Joya ha lasciato l’amaro in bocca. La risposta però è già arrivata

Dalle parti di Milano lo rimpiangono. Vabbè, non è che sia una novità questa. Palo Dybala, attaccante della Roma, lo scorso anno ha fatto gola sia al Milan che all’Inter. E c’è stato un periodo dove soprattutto i nerazzurri sembravano ad un passo dal prenderlo a parametro zero. Poi fortunatamente, a detta di molti, si è messo in mezzo Simone Inzaghi che ha deciso di puntare sul suo pupillo che si chiama Correa e con Lukaku in arrivo, la Joya ha preso la strada di Roma.

Ma secondo il Corriere della Sera in edicola questa mattina l’Inter ci ha provato anche questa estate. Non con una mossa con la Roma, ma telefonando agli agenti cercando di capire quali potrebbero essere i costi dell’operazione. Antun, che gestisce il ragazzo, ha fatto capire all’Inter che per l’Italia la parola decisiva su quella clausola di 20milioni di euro ce l’ha la Roma.

Calciomercato Roma, la situazione Dybala

E quindi dalle parole non si è passati ai fatti. Sì, l’Inter ha approcciato e non è andata oltre la questione. Magari è stata una mossa anche per vagliare la situazione rinnovo contrattuale che è in atto, con il giornale che svela che Dybala al momento non sente la necessità di mettere nero su bianco in primis perché negli accordi c’è comunque un ritocco dell’ingaggio in questo suo secondo anno a Roma, e poi perché con la clausola esercitabile entro la fine di luglio allora le cose non sono così impellenti.

Insomma, un tentativo, ma niente di più per la Joya che questa sera dovrebbe scendere in campo dal primo minuto in quell’amichevole che i giallorossi giocheranno in Portogallo contro il Braga, il primo vero test della stagione contro un’avversaria di livello. Lui sorride e lavora. Contento. E per il momento intenzione di muoversi non ne ha.